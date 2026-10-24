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Nogueras reivindica a Junts como "único partido de obediencia estrictamente catalana"

02/10/2026 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
02/10/2026 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La candidata de Junts al Congreso por Barcelona en las elecciones generales y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Miriam Nogueras, ha reivindicado a su partido como el "único partido de obediencia estrictamente catalana" que se presenta a estos comicios.

En declaraciones a los medios este domingo en Sant Celoni (Barcelona), donde ha participado en una caminata contra el cáncer, ha defendido que durante la anterior legislatura Junts ha hecho que se ponga a Cataluña en el "centro de prácticamente todas las decisiones que se han tomado en Madrid".

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"Para algunos partidos la prioridad acaba siendo obedecer a los partidos españoles, aliarse con partidos españoles, formar parte de todo este sonido y toda esta polarización, dejarse arrastrar por los extremos", ha dicho preguntada por el acto conjunto de precampaña que celebran este domingo en Barcelona el cabeza de lista de ERC para las generales, Gabriel Rufián, y la candidata de Podemos, Irene Montero.

Ha añadido que ERC "ha hecho coalición con un partido de izquierdas español y, por tanto, de obediencia a España".

Así, Nogueras ha sostenido que "cuanta más fuerza y cuanto más alta es la voz de Cataluña, Cataluña avanza", por lo que espera que a partir del día 29 de noviembre esta voz sea más fuerte.

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MEDICAMENTOS PARA EL CÁNCER

Sobre las políticas dirigidas al tratamiento del cáncer, ha señalado que el Gobierno español es uno de los gobiernos de la UE que "más dilata en el tiempo la accesibilidad a ciertos medicamentos" que, apunta, ya están autorizados.

Ha reivindicado que Junts ha "conseguido que en algunos de estos tratamientos la accesibilidad sea mucho más corta, como por ejemplo en los tratamientos de cáncer de mama metastásico".

"Cuanta más fuerza podamos tener nosotros, acabamos forzando que el Gobierno español haga cosas que si no estamos nosotros no harían", por lo que ha afirmado que el objetivo tras los comicios es tener fuerza suficiente para seguir presionando y que todos los medicamentos se hagan accesibles.

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