Pérdidas millonarias y menos recursos al deporte español: así afecta la piratería a LaLiga

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Ron González

Luque (Paraguay), 24 oct (EFE).- LaLiga pierde cada año hasta 500 millones de euros por causa de la piratería, un flagelo que afecta su capacidad de aportar mayores recursos al deporte de España, dijo en una entrevista con EFE en la ciudad paraguaya de Luque el director adjunto a la Presidencia de este torneo, Carlos del Campo.

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"El impacto real, ya lo he comentado aquí, es de entre 400 y 500 millones (de euros) por temporada. Es un impacto muy grande y, realmente, el problema lo que sí merece es que apliquemos todo nuestro esfuerzo para erradicarlo", declaró Del Campo a EFE tras su participación en el II Simposio Jurídico y Comercial de la Conmebol.

Durante el evento, Del Campo presentó cifras alarmantes para la industria del fútbol: se calcula que entre el 40 % y el 80 % de todo el contenido generado por las principales ligas de Europa es pirateado, y solo en la temporada 2024-2025 LaLiga detectó más de 22,5 millones de direcciones IP retransmitiendo los partidos de manera ilegal.

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Aunque muchas de las retransmisiones ilegales de este periodo fueron publicadas en las redes sociales, LaLiga identificó cerca de 70.000 webs indexadas a Google con contenido pirateado.

En este sentido, señaló que estos datos dejan al torneo español como uno de los tres más pirateados del Viejo Continente, pese a los avances alcanzados contra el flagelo en los últimos años.

"El fútbol, básicamente, se mantiene por los ingresos de la televisión. El sustento, que eran los aficionados (visitando los estadios), ha quedado absolutamente modificado, siendo el primer ingreso la televisión, la televisión de pago", indicó.

Es por ello que, insistió, la piratería "es un elemento que destruye el fútbol" porque afecta la capacidad de los clubes de invertir en infraestructura, formación e incluso fichajes.

Durante el foro, Del Campo subrayó que la industria del fútbol, que en 2022 supuso el 1,44 % del PIB, es el principal financiador del deporte español a través de varias herramientas y el pago de tributos al Estado.

El dirigente explicó que la piratería "afecta a todo tipo de actividad" económica creativa. Como ejemplo citó la falsificación de contenidos en las industrias de la música, el cine o la literatura.

"Es una lucha global", dijo a EFE.

Además, destacó que los creadores enfrentan la dificultad de batallar desde el marco legal mientras "los malos se mueven en el marco de ilegalidad".

"Por lo tanto, tenemos una mayor dificultad para acabar con los malos, valga la redundancia, pero en cualquier caso hemos dado avances y pasos muy importantes", apuntó.

En el pasado, los esfuerzos de LaLiga fueron importantes para que el desmantelamiento de grandes operaciones de piratería en la web de sitios como Tarjeta Roja en América Latina, así como bloqueos masivos de sitios como Fútbol Libre y Pelota Libre, en los que se emitían ilegalmente partidos del fútbol español y otros deportes.

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De igual forma, Del Campo dijo que ha notado en los últimos años un cambio de paradigma en la lucha contra la pitarería desde los Estados, puesto que han notado una fuga importante de recursos por la vía de tributos. EFE

(foto)(video)