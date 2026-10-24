12/08/2021 Muere un hombre de 34 años tras volcar una máquina de coger aceitunas en Osuna. Un hombre de 34 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras volcar una máquina de recolectar aceitunas mientras trabajaba en una finca ubicada en la localidad de Osuna (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA

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Un hombre de 34 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras volcar una máquina de recolectar aceitunas mientras trabajaba en una finca ubicada en la localidad de Osuna (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, el 112 ha detallado que recibió un aviso a las 10,15 horas de esta mañana en el que se solicitaba ayuda para un hombre que había resultado herido tras volcar una máquina de recoger aceitunas mientras trabajaba en una finca de Osuna.

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De inmediato, la sala coordinadora dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil. Fuentes del 061 han confirmado que el varón, de 34 años, ha fallecido y que no han podido hacer por salvar su vida. Asimismo, el 112 ha dado aviso, también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.