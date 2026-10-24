El presidente de Nigeria inicia la campaña para su reelección frente a la crisis económica

Guardar

Nairobi, 24 oct (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, lanzó este sábado la campaña para su reelección para un segundo mandato en los comicios presidenciales del próximo 16 de enero, con una promesa de "prosperidad" tras las duras medidas económicas impuestas en los últimos años, que han generado fuertes protestas.

"Me llena de alegría recordar la victoria que me concedieron para convertirme en presidente. Vuelvo ante ustedes para agradecerles por ello, para solicitar su respaldo para un segundo mandato y para cumplir una promesa de prosperidad, continuidad y progreso", afirmó Tinubu ante miles de personas congregadas en un mitin en la ciudad norteña de Kaduna, según recogen medios locales.

PUBLICIDAD

"Escucho a mis oponentes hablar sobre hambre y pobreza. ¿Quiénes las provocaron? ¡Ellos! Ellos crearon hambre, ellos crearon pobreza, y nosotros estamos tratando de erradicarla", aseveró, en nombre de su partido, el Congreso de Todos los Progresistas (APC, en inglés).

Así, el mandatario hizo una referencia directa al que es el tema principal de la campaña: la crisis económica.

"Pagamos los salarios puntualmente, nuestros gobernadores están trabajando, estoy orgulloso de ellos, están impulsando el desarrollo. A ustedes, los hijos de nuestra nación, les hago una promesa para un segundo mandato: prosperidad", reiteró Tinubu.

El jefe de Estado nigeriano también habló sobre algunas de sus medidas más controvertidas, como la eliminación del subsidio del combustible o la flotación del tipo de cambio en 2023.

"El subsidio del combustible es cosa del pasado -subrayó el presidente- Se acabaron la corrupción, la falsificación de facturas, las mentiras y el contrabando de combustible".

A las dificultades económicas puestas por estas medidas, se suma la deuda exterior que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasará de 51.900 millones de dólares en 2025 a 72.600 millones en 2027.

Frente a Tinubu competirán en las urnas otros 17 aspirantes presidenciales, según la lista definitiva aprobada el pasado septiembre por la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) de Nigeria.

Entre la fragmentada oposición, destacan el exvicepresidente Atiku Abubakar, que dejó el Partido Democrático Popular (PDP) para liderar el Congreso Democrático Africano (ADC), y el exgobernador Peter Obi, quien, tras recabar un apoyo juvenil amplio en 2023, se distanció del Partido Laborista (PL) para lanzar el Congreso Democrático de Nigeria (NDC).

PUBLICIDAD

Además de la crisis económica, el próximo Ejecutivo heredará la lucha contra el bandidaje y los secuestros en el noroeste, mientras en el noreste persiste la amenaza yihadista de Boko Haram y de facciones del Estado Islámico, a lo que se suman los choques armados entre agricultores y pastores.

En el sureste, donde persiste la agitación separatista, las milicias continúan extrayendo petróleo de forma ilegal en el delta del Níger, mermando los ingresos estatales necesarios para atender las reformas policiales y mejorar la protección en escuelas y carreteras.

Las elecciones se celebrarán en un momento en que Nigeria intenta equilibrar las reformas con la protección social, mientras los votantes exigen resultados tangibles en materia de seguridad y calidad de vida. EFE

(foto)