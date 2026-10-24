Almodóvar, Bardem, Ruffalo o Gillermo del Toro piden el voto para Lula

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Personalidades del mundo del cine a nivel internacional como Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Gael García Bernal o Guillermo del Toro han expresado su apoyo explícito a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta de las elecciones brasileñas que se celebran este domingo.

Los actores y directores han publicado un vídeo en redes sociales en el que aparecen colocando los dedos formando la letra L, la inicial de Lula, en gesto de apoyo al candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores.

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"Hola, amigos de mi amado Brasil, voten para buscar la libertad y el progreso y aprendan de todo lo que está sucediendo en la parte superior del hemisferio", ha afirmado Del Toro.

La campaña apela a la defensa de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas en Brasil. "Voten por la democracia, voten por Lula", ha planteado la actriz y cantante francesa Julie Delpy. "Que Lula gane estas elecciones es esencial para Brasil y para el medio ambiente", ha argumentado Almodóvar.

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Y el director noruego Joachim Trier ha argumentado que "es importante apoyar a Lula, esperamos que tenga muchos votos el domingo". "Luchen contra los fascistas, mantengan viva la democracia", pide Ruffalo.

También la actriz brasileña Bruna Marquezine aboga por votar a Lula: "Por la cultura, por la educación, por los derechos de las mujeres y de todos, por la democracia, ¡vota Lula!". El cantante braslieño Caetano Veloso también respalda al candidato de izquierda.

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Figuran asimismo otras personalidades de la cultura como Sonia Braga, Wagner Moura, Fernando Meirelles, Alice Braga, Bruna Marquezine, Inga Ibsdotter Lilleaas, Petra Costa, Leandra Leal, Maeve Jinkins, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Candido, Sophie Charlotte, Juliette Binoche,

El domingo se celebra en Brasil la segunda vuelta de las elecciones en las que el candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro parte con una ligera ventaja, si bien el escenario muestra una reñida igualdad.

Cabe destacar que los dos candidatos registran altos niveles de rechazo entre el electorado por lo que el 8% que suman los indecisos y los electores que votan en blanco o nulo se antojan decisivos para la cita del domingo 25.

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