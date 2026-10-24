Agencias

0-3. El Elche asalta Vallecas

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Madrid, 24 oct (EFE).- El Elche, con dos goles de penalti en la primera parte de Federico Redondo y Fer Niño, y otro más de Germán Valera en la segunda mitad, venció por 3-0 en Vallecas al Rayo, que tuvo en el portero indonesio Emil Audero a su mejor jugador al evitar una derrota más abultada.

Con este resultado, y a la espera de lo que ocurra en el resto de partidos, el Rayo se queda con 9 puntos al filo del descenso, aunque con un encuentro menos, y el Elche se sitúa en mitad de tabla con 10.

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