Viernes, 23 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 23 oct (EFE).-

Miami (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su gira electoral con un mitin en Florida para afianzar el apoyo a los republicanos en este bastión del partido de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

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Limoges (Francia).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, viaja este viernes a Limoges, donde el 17 de octubre ardió el ayuntamiento, para presentar el dispositivo de seguridad previsto para el sábado, jornada en la que se prevén nuevas movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida. Las medidas se decidirán en un Consejo de Defensa presidido por el presidente francés, Emmanuel Macron.

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París.- El centro de París se blinda ante una nueva manifestación prevista el sábado próximo, con comercios que protegen sus escaparates con tablones de madera y propietarios que compran armas defensivas por miedo a que se repitan los episodios de violencia y pillaje del pasado fin de semana.

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Río de Janeiro.- Último debate para las elecciones presidenciales de Brasil, entre el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Río de Janeiro.- Último día para divulgación de propaganda televisada en las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Tíbet (China).- Las autoridades chinas continúan este viernes las operaciones de rescate tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió anoche la región del Tíbet, en el oeste del país, y que ha causado al menos 16 muertos, 65 heridos y 12.489 personas han sido evacuadas, según el último recuento difundido por funcionarios locales.

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Itamar (Cisjordania).- Mientras una parte de la sociedad israelí anhela desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, en las elecciones del próximo martes, un número cada vez más grande espera que el sionismo religioso continúe en el poder: expandiendo la colonización judía de Cisjordania y las leyes de la Torá sobre los asuntos del Estado.

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Londres.- Autobuses rojos de dos pisos, taxis negros, bicicletas y atascos desaparecerán el próximo lunes de Oxford Street, la principal calle comercial de Londres y una de las más emblemáticas del Reino Unido, que cerrará al tráfico en casi 1 km como primer paso de su transformación en un gran espacio peatonal.

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Chiclayo (Perú).- Enclavada en uno de los barrios más pobres de la ciudad peruana de Chiclayo sobresale una impecable y moderna iglesia de color crema que se pudo edificar gracias a una recaudación de fondos organizada por Robert Prevost, el “papa peruano”, que incluso cuando ya era León XIV mantuvo la mirada puesta desde el Vaticano en su culminación.

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Fráncfort del Óder.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita el Instituto Leibniz de Microelectrónica Innovadora (IHP) tras lo cual hace declaraciones.

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Austin (Texas).- James Talarico, el candidato demócrata al Senado en Texas y favorito en las encuestas para ganar el escaño, deposita su papeleta hoy en Austin (Texas), al final de la primera semana de voto anticipado.

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Miami (EE.UU.).- Rueda de prensa de la NASA sobre los avances del programa Artemis y los planes para el regreso de astronautas a la Luna, con la participación del administrador de la agencia, Jared Isaacman, y otros directivos de la agencia espacial estadounidense.

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Nueva York (EE.UU.).- Apple comienza a comercializar hoy viernes en Estados Unidos y otros mercados su nuevo iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con el que busca ampliar las posibilidades de uso del móvil gracias a su pantalla interior de mayor tamaño.

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Bangkok.- Apple pone a la venta este viernes en sus tiendas físicas el iPhone Duo, su primer teléfono inteligente plegable, con unidades "limitadas" y tras agotar en pocos minutos sus reservas por internet, cuyos plazos de entrega se han pospuesto ya hasta enero del próximo año.

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Tokio.- El iPhone Duo, el primer modelo plegable de Apple, ha salido este viernes 23 de octubre a la venta en todo el mundo.

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Nueva Delhi .- Nueva Delhi acoge este viernes la gala de presentación del Calendario Pirelli, una de las piezas más reconocibles de la fotografía de moda, que dedica por primera vez una edición completa a la India, la de 2027, en un proyecto que intenta mirar al país asiático más allá del exotismo.

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Bogotá.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entrega un reconocimiento a la Fundación Gabo por sus más de tres décadas de "excelencia periodística", formación profesional y "fortalecimiento al periodismo independiente en la región".

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Ciudad de Panamá.- La expresidenta de Chile Michelle Bachelet expone en una entrevista con EFE los desafíos y problemas que enfrentan las mujeres en América Latina para cruzar el umbral de la política.

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Montevideo.- El Mercosur celebra un nuevo encuentro de la Convergencia Empresarial de Mujeres del bloque, en el que se analizará el papel de la participación empresarial femenina en el fortalecimiento de la integración regional.

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Nueva York (EE.UU.).- El Concejo Municipal de Nueva York vota una propuesta para prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park a partir de junio de 2028, una iniciativa impulsada por el alcalde, Zohran Mamdani, y respaldada por la presidenta del órgano legislativo, Julie Menin.

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Caracas.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ofrece una rueda de prensa para hacer una exhortación pastoral en el marco de la CXXVI Asamblea Ordinaria del Episcopado.

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Ciudad de Guatemala.- Guatemala suma a su flota aérea cuatro nuevas aeronaves para casos de emergencias como combatir incendios, traslados médicos, etc.

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Seúl.- Miembros de la asociación "Solidaridad de los Trabajadores" de Corea del Sur han protestado este viernes en Seúl por la ofensiva del gobierno francés durante las manifestaciones que se han extendido a varias regiones del país.

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Pekín - China estrena en cines de todo el país 'Sanxingdui: el pasado del futuro’, presentada por su productora como la primera película creada con inteligencia artificial (IA) que obtiene el permiso oficial de proyección en el país, en un momento en que esta tecnología ya domina la creación de cientos de miles de 'microdramas' en el país.

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Roma.- La Fiesta del Cine de Roma estrena 'La Bola Negra', la película de los Javis elegida para representar a España en los próximos Óscar.

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Miami.- El cantante puertorriqueño Víctor Manuelle quiere llevar las fiestas de fin de año de su isla a quienes la celebran lejos de casa con 'La parranda es nuestra', su cuarta producción navideña, que publica este viernes con invitados como Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, José Alberto 'El Canario' y Elvis Crespo.

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Oviedo (España).- Los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido a personalidades como la astronauta Christina Koch, la cantante y escritora Patti Smith o el futbolista Leo Messi.

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srprmg/EFE

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