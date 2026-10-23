Uatae se suma a la huelga general para "frenar la especulación" con la vivienda y los locales comerciales

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La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha anunciado su apoyo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por varios sindicatos, entre ellos CCOO y UGT, y ha hecho un llamamiento al conjunto del trabajo autónomo a sumarse a las movilizaciones "para frenar la especulación" con la vivienda y los locales comerciales.

Bajo el lema 'Sin vivienda ni ingresos dignos no hay trabajo autónomo posible', la organización denuncia que el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costes de vida y de actividad amenazan la supervivencia de miles de autónomos.

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Según exponen, la especulación en los precios "golpea" doblemente a las trabajadores por cuenta propia, afectando tanto a su ámbito residencial como al espacio donde desarrollan su actividad económica.

Desde Uatae advierten de que la presión inmobiliaria se ha convertido en uno de los principales problemas para la continuidad del comercio de proximidad, talleres y pequeñas actividades en los barrios de las grandes ciudades.

EL 43% DESTINA HASTA LA MITAD DE SUS INGRESOS AL ALQUILER DEL LOCAL

Según una encuesta realizada por Uatae a 800 trabajadores autónomos, el 49% ha encontrado dificultades para alquilar una vivienda por el hecho de trabajar por cuenta propia, mientras que el 43% destina entre una cuarta parte y la mitad de sus ingresos mensuales al alquiler del local.

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Asimismo, la entidad señala que los precios de los alquileres comerciales se han incrementado en los últimos dos años, contribuyendo al deterioro del tejido comercial.

A esto se suma la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la consiguiente caída del consumo en el comercio de proximidad. Según los datos aportados en su documento de apoyo a la huelga, durante el año 2025 se perdieron 13.194 comercios, acumulando una pérdida superior a los 50.000 establecimientos desde el año 2020.

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"Compartimos con todas las personas las dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda digna y hacer frente a unos precios que no dejan de subir. No tiene sentido enfrentar a quienes trabajan por cuenta propia con quienes lo hacen por cuenta ajena cuando buena parte de nuestros problemas tienen el mismo origen. Por eso esta huelga también es nuestra", ha señalado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Además de respaldar las reivindicaciones generales de la convocatoria sobre vivienda, salarios, precios y servicios públicos, Uatae anima a los autónomos a parar su actividad durante la jornada del 11 de noviembre y a participar en las manifestaciones organizadas en las distintas ciudades.

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Para aquellos profesionales que no puedan interrumpir su actividad, la organización propone mostrar su apoyo mediante la colocación de carteles en los establecimientos y la difusión en redes sociales de la campaña #PersianasBajadas11N.