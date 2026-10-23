EEUU aplaude los "resultados tangibles" en el tercer ciclo de diálogo entre Gobierno y oposición

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El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido este viernes los "resultados tangibles" obtenidos en la tercera ronda de diálogo celebrada en Venezuela, que se saldó con acuerdos que incluyen la revisión de las inhabilitaciones políticas y la creación de una comisión conjunta para recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, ha afirmado a través de un comunicado que "este proceso, liderado por los propios venezolanos, continúa fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles".

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Así, ha explicado que esta última ronda "ha derivado en resultados tangibles, entre ellos el acuerdo de trabajar en la revisión y modificación de diversas leyes represivas, con el fin de aumentar las libertades políticas y sociales, así como garantizar la participación de todos los actores políticos", antes de aplaudir que también "se ha avanzado en la reconstrucción de un Tribunal Supremo independiente, proceso que sigue adelante con miras a la selección de 32 nuevos magistrados".

Pigott ha hecho hincapié en que el diálogo entre delegaciones del Gobierno y la Asamblea Nacional elegida en 2015 ha implicado desde su inicio "un fortalecimiento de la libertad de prensa, logrando restablecer el acceso a más de 70 sitios web que permanecían bloqueados" y ha permitido "alcanzar un acuerdo para recuperar reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra destinadas a la ayuda tras el terremoto".

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Además, ha reseñado que el proceso "ha impulsado los esfuerzos para reformar la represiva 'Ley contra el Odio'", al tiempo que ha recordado que, desde el inicio de los contactos, ha sido liberado "un número significativo de presos políticos". "Seguimos instando a la liberación inmediata de todos los presos políticos", ha dicho Pigott, quien ha apuntado que "más de mil" han sido ya excarcelados.

Por último, ha trasladado el apoyo de Washington a la presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera, y ha añadido que Estados Unidos "mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por los venezolanos", como parte del "plan de tres fases" impulsado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump para "la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política, con el objetivo de lograr una transición democrática y pacífica" en Venezuela.

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El diálogo entre ambas delegaciones se enclava en el proceso abierto en Venezuela a raíz de la ofensiva lanzada en enero por las tropas estadounidenses contra el país sudamericano, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ahora sometidos a juicio en Estados Unidos.

La captura de Maduro supuso el ascenso al poder de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien ahora ocupa el cargo de presidenta interina y quien ha protagonizado un proceso de acercamiento con Washington, incluida una reunión en septiembre en Nueva York con Trump, y la firma de varios acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos.

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