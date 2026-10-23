Cuatro policías y dos insurgentes mueren en un tiroteo en el noroeste de Pakistán

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Islamabad, 23 oct (EFE).- Cuatro policías, entre ellos un alto mando del Departamento Antiterrorista (CTD), y dos presuntos militantes murieron en un tiroteo durante una operación de seguridad en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, informaron este viernes fuentes policiales.

"Se produjo un intercambio de disparos entre la Policía y los militantes durante una redada en la zona de Charpara", dijo a EFE Abdullah Khan, agente del centro de control policial de Karak.

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El enfrentamiento tuvo lugar anoche en la zona de Charpara, en el distrito de Karak, después de que las fuerzas de seguridad lanzaran una operación de búsqueda tras detectar actividad de milicianos en la zona, donde la noche anterior habían instalado temporalmente un bloqueo de carretera.

En el enfrentamiento murieron el subdirector del CTD Imranuddin Khan, el jefe de la comisaría de Latamber, Afzal Awan, el agente Kazim y el miembro de la unidad de desactivación de explosivos Amjad, agregó la fuente.

La Policía confirmó además la muerte de dos presuntos insurgentes.

Según un comunicado de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, el tiroteo comenzó cuando los agentes registraron la vivienda de un supuesto comandante militante, Qaiser Iqbal, durante una operación lanzada al mediodía. Las autoridades no identificaron a los dos insurgentes muertos.

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El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes, reivindicó posteriormente la muerte de los agentes.

El incidente se produce en medio de un repunte de la violencia militante en Pakistán, especialmente en Khyber Pakhtunkhwa y la provincia suroccidental de Baluchistán, donde las fuerzas de seguridad son blanco frecuente de ataques.

Buena parte de la violencia en el noroeste es atribuida al TTP, un grupo distinto pero ideológicamente similar a los talibanes afganos.

Islamabad acusa al Gobierno talibán de Kabul de permitir que miembros del TTP operen desde territorio afgano, algo que Afganistán niega. Estas acusaciones han agravado las tensiones entre ambos países y contribuido a recientes enfrentamientos fronterizos. EFE