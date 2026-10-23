Estambul acoge hoy reunión de ministros de Exteriores de 4 países europeos y 4 musulmanes

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Ankara, 23 oct (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí (R4), Reino Unido, Alemania y Francia (E3), y de Italia, se reúnen este viernes en Estambul para abordar las crisis regionales y las oportunidades de cooperación en materia de seguridad.

Según el Ministerio de Exteriores turco, está previsto que la reunión se centre en los ataques de Israel contra Gaza y los territorios palestinos, las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la libertad de navegación por los estrechos de Ormuz y de Bab el Mandeb y los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí.

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Además, se analizarán las iniciativas para reforzar la estabilidad y la prosperidad en Siria, así como los riesgos para la seguridad derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, incluida la posibilidad de que el conflicto se extienda al mar Negro.

Según la cadena pública turca TRT, que cita fuentes del Ministerio de Exteriores, los ministros también analizarán las oportunidades de cooperación y coordinación futuras entre los dos bloques, cuyos responsables de Exteriores se reúnen esta tarde en Estambul.

El mecanismo R4 fue creado por Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí sobre el principio de la responsabilidad regional, con el objetivo de contribuir a una estabilidad duradera y reforzar el diálogo sobre cuestiones regionales. Su primera reunión se celebró en Riad el pasado 18 de marzo.

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El E3, integrado por Alemania, Reino Unido y Francia, surgió de la cooperación diplomática trilateral en torno al programa nuclear iraní.

Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un marco para impulsar iniciativas diplomáticas conjuntas sobre diversas cuestiones regionales e internacionales. EFE