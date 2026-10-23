Una experiodista prorrusa y un economista europeísta luchan por la presidencia en Bulgaria

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Sofía, 23 oct (EFE).- La actual presidenta interina de Bulgaria, la experiodista prorrusa Iliana Yotova, y el exprimer ministro interino, el economista europeísta Andrey Gyurov, aspiran avanzar este domingo a la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará una semana más tarde.

Yotova, que mañana sábado cumple 62 años, es una antigua periodista de televisión y aliada del actual primer ministro, Rumen Radev, en el poder desde mayo pasado.

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Las más recientes encuestas de opinión le otorgan el 47 % de la intención de voto, muy por delante de Gyurov, su principal rival, que obtendría el 30 %.

Desde finales de enero Yotova ocupa la presidencia del país y es la primera mujer que ejerce este cargo.

La veterana política socialista fue vicepresidenta durante los más de nueve años de mandato presidencial de Radev, quien abandonó el cargo en enero para presentarse en las elecciones legislativas como candidato a primer ministro con el partido Bulgaria Progresista.

El ahora gobernante partido respalda la candidatura de Yotova, considerada actualmente la política más popular del país balcánico.

La presidenta interina es licenciada en Filología Búlgara y Francesa, ha cursado estudios en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia y en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Estrasburgo (Francia).

Yotova, casada con un conocido médico búlgaro y madre de un hijo, fue una de las caras más destacados de la Televisión Nacional de Bulgaria (BNT) entre 1991 y 1997, antes de incorporarse a la política.

Entre 1997 y 2007 dirigió la oficina de prensa del Partido Socialista Búlgaro (PSB), heredero del antiguo partido comunista, en el que formó parte de la Ejecutiva. En las elecciones legislativas de 2005 fue elegida diputada.

En los comicios europeos de 2007 obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo, donde se unió al grupo de los Socialistas y Demócratas.

A finales de 2016 se presentó en las elecciones presidenciales de Bulgaria junto con Radev y accedió así a la vicepresidencia del país.

El candidato que más se acerca a Yotova en popularidad, es Andrey Gyurov, un exprimer ministro interino (febrero a mayo de 2026) respaldado por las formaciones opositoras proeuropeas y reformistas.

Gyurov acusa a Yotova de servir a los intereses de Moscú y le reprocha que no reproche a Rusia la agresión a Ucrania en 2022.

Frente a la advertencia de la presidenta de que "en Bulgaria hay muchos belicistas", el economista sostiene que una paz sin disuasión no pone fin a la guerra, sino que prepara el terreno para la siguiente.

Gyurov nació en 1975 en Gotse Delchev, una pequeña ciudad en el sur de Bulgaria, en el seno de una familia de ingenieros.

Tras iniciar sus estudios en la Universidad de Sofía se trasladó a Estados Unidos, donde se licenció en Economía en la Truman State University (Misuri), antes de doctorarse en Económicas en la Universidad de Viena.

Gyurov, casado y padre de dos hijos, cuenta con experiencia como analista de crédito en bancos en Estados Unidos y Austria.

Hasta hace poco impartió clases en la Universidad Americana de Blagoevgrad, donde fue profesor adjunto titular entre 2010 y 2023.

En 2021 se incorporó al entonces recién fundado partido Continuamos el Cambio (PP), por el que fue diputado en tres breves legislaturas hasta 2023, cuando fue nombrado vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), un cargo que ocupó durante un año.

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Durante su breve etapa como primer ministro interino situó entre sus prioridades la lucha contra la compra de votos, la desinformación y la gestión de la crisis política del país.

En ese periodo desarrolló diversas iniciativas tanto en el ámbito nacional como internacional, que contribuyeron a aumentar rápidamente su popularidad en el país.

Como jefe del Gobierno interino, Gyurov firmó en Kiev un acuerdo de cooperación con Ucrania por un periodo de diez años.

El pacto provocó inmediatamente las críticas tanto de Radev como de Yotova, que le acusaron de fomentar el conflicto e implicar a Bulgaria en la guerra. EFE