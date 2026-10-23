Xi ordena desplegar "todos los esfuerzos posibles" para impulsar las labores de rescate tras el terremoto

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El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado este viernes desplegar "todos los esfuerzos posibles" en el marco de las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que sacudió el jueves la región china de Tíbet, donde han muerto 16 personas y otras 76 resultaron heridas.

Así, ha pedido poner en marcha todas las medidas necesarias para "reducir al mínimo el número de víctimas" y ha recalcado la importancia de "realizar un seguimiento estrecho de la actividad sísmica y las condiciones meteorológicas para prevenir desastres secundarios", según informaciones de la cadena CGTN.

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Xi ha lamentado que la zona afectada se encuentra a gran altitud y registra bajas temperaturas por lo que ha destacado que "es preciso garantizar un alojamiento adecuado para los residentes afectados y reparar las infraestructuras dañadas a la mayor celeridad posible para salvar la vida de la población".

Por su parte, el primer ministro, Li Qiang, ha hecho un llamamiento a llevar a cabo una labor sólida en materia de prevención y respuesta ante desastres. Hasta el lugar se han trasladado miembros del Ministerio de Gestión de Emergencias.

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Las autoridades regionales han situado en más de 12.500 las personas han tenido que ser evacuadas. El seísmo, que ha tenido su epicentro en el condado de Baqing, ha provocado daños en cientos de viviendas, si bien la evaluación integral de los daños no ha terminado.