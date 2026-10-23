Temas del día de EFE Internacional del viernes, 23 de octubre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Río de Janeiro - Último debate para las elecciones presidenciales de Brasil, entre el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con ambos candidatos en situación de empate técnico en los sondeos de cara a la votación del domingo.

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(El debate, organizado por la TV Globo, comienza a las 21.30 hora local (00:30 GMT del día 24).

- Último día para divulgación de propaganda televisada en las elecciones presidenciales de Brasil. (Texto) (Vídeo)

EUROPA PROTESTAS

Limoges (Francia) - El primer ministro Sébastien Lecornu viaja hoy a Limoges, donde el día 17 ardió el ayuntamiento, para presentar el dispositivo de seguridad previsto para el sábado, jornada en la que se prevén nuevas movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida. Las medidas se decidirán en un Consejo de Defensa presidido por el presidente Emmanuel Macron.

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- El Gobierno francés movilizará a 70.000 policías ante las llamadas a saqueos este sábado.

(Macron recibirá a representantes de estudiantes a las 15.00 hora local y Lecornu hará declaraciones a partir de las 21.20)

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- El centro de París se blinda ante la nueva manifestación prevista para el sábado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La posibilidad de suspender TikTok o Snapchat para contener los saqueos barajada por el Gobierno ha abierto una brecha política en Francia.

- La crisis habitacional en Portugal motiva protestas contra los desalojos y la reforma del alquiler.

- Italia refuerza la vigilancia ante manifestaciones convocadas el sábado en redes sociales.

EEUU ELECCIONES

Miami (EE.UU.)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su gira electoral con un mitin en Florida para afianzar el apoyo a los republicanos en este bastión del partido de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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- Trump ha intensificado su presencia en campaña para intentar mantener la mayoría republicana en el Congreso, pero afronta unas encuestas desfavorables. (Texto) (Foto)

- La estela del mediático alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se está viendo reflejada en algunas campañas municipales de las elecciones estadounidenses, que también se juegan en las alcaldías y en ocasiones con candidatos progresistas que compiten como miembros de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) o mantienen posturas afines. (Texto)

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- El aumento del coste de vida, que castigó electoralmente al Gobierno de Joe Biden (2021-2025), también pasará factura al presidente Donald Trump en estas elecciones, por el encarecimiento de la gasolina, aseguró a EFE el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego, que sopesa presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028. (Foto)

- James Talarico, el candidato demócrata al Senado en Texas y favorito en las encuestas para ganar el escaño, deposita su papeleta hoy en Austin (Texas), al final de la primera semana de voto anticipado. (Texto)

FRANCIA TIROTEOS

París - La Fiscalía Antiterrorista se va a hacer cargo de la investigación relativa a los tiroteos que tuvieron lugar este viernes a una treintena de kilómetros de París, en los que una persona murió y cuatro resultaron heridas graves. También contempla un posible móvil racista en estos hechos.

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PREMIOS PRINCESA

Oviedo (España) - Los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido a personalidades como la astronauta Christina Koch, la cantante y escritora Patti Smith o el futbolista Leo Messi.

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(La ceremonia comienza a las 18.30 hora local (16.30 GMT))

ADEMÁS

CRISTINA FERNÁNDEZ | Buenos Aires - La Justicia argentina inicia un nuevo juicio contra la expresidenta Cristina Fernández por lavado de activos y asociación ilícita, en la causa Los Sauces. (Texto) (Foto

CHINA TERREMOTO | Pekín .- Las autoridades chinas continúan este viernes las operaciones de rescate tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió anoche la región del Tíbet, en el oeste del país, y que ha dejado al menos 16 muertos, 65 heridos y 12.489 personas evacuadas, según el último balance oficial. (Texto) (Vídeo)

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- El Tíbet, controlado por Pekín y sujeto a firmes restricciones de entrada, vuelve a ser golpeado por la tragedia tras la devastadora riada del pasado agosto. (Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná - Los rebeldes hutíes del Yemen continúan sus ataques a aeropuertos e instalaciones petroleras de Arabia Saudí, mientras el reino árabe, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, busca sumar apoyos de aliados regiones e internacionales para reforzar su defensa. (Texto)

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- Turquía acoge una reunión de los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Egipto, Pakistán, Alemania, Francia, Reino Unido y Turquía, con el foco en los conflictos de Palestina, Irán y Ucrania y la reconstrucción de Siria, entre otros temas. (Texto)

- Arabia Saudí dice haber interceptado un misil hutí contra Riad y ha activado las alertas.

ISRAEL ELECCIONES | Jerusalén - A cuatro días para las elecciones en Israel, los partidos del primer ministro Benjamin Netanyahu y su principal adversario, Gadi Eisenkot, apuran los actos de campaña en busca de los indecisos. (Texto)

- Netanyahu ordenÓ el cierre total de la Cisjordania ocupada tras un ataque contra israelíes.

EEUU VIOLENCIA MACHISTA | Nueva York - La jueza Phaedra F. Perry-Bond tiene previsto examinar una petición de la exestudiante de la Universidad de Cornell para mantener el anonimato en la demanda civil en la que acusa a varios miembros de una fraternidad universitaria de agresión sexual en grupo, en un caso que ha conmocionado al país y ha abierto el debate sobre la violencia machista en las universidades. (Texto)

NUESTROS TEMAS

R.UNIDO OXFORD STREET | Londres - Autobuses rojos de dos pisos, taxis negros, bicicletas y atascos desaparecerán el próximo lunes de Oxford Street, la principal calle comercial de Londres y una de las más emblemáticas del Reino Unido, que cerrará al tráfico en casi un kilómetro como primer paso de su transformación en un gran espacio peatonal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ PAPA | Chiclayo (Perú) - Enclavada en uno de los barrios más pobres de la ciudad peruana de Chiclayo sobresale una impecable y moderna iglesia de color crema que se pudo edificar gracias a una recaudación de fondos organizada por Robert Prevost, el 'papa peruano', que incluso cuando ya era León XIV mantuvo la mirada puesta desde el Vaticano en su culminación. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

- Con motivo de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Israel el próximo martes, la Agencia EFE enviará desde este viernes y este sábado una serie previa con la guía ISRAEL ELECCIONES.

- Con motivo de las elecciones presidenciales en Bulgaria que tendrán lugar este domingo, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía BULGARIA ELECCIONES que incluirá las siguientes informaciones.

- Con motivo de las elecciones parlamentarias anticipadas que se celebran en Serbia el próximo domingo en un ambiente de gran polarización y tensión, tras dos años de protestas contra el Gobierno impulsadas por estudiantes, la Agencia EFE enviará este viernes la última parte de una serie previa con la guía SERBIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Montevideo - MERCOSUR MUJERES - El Mercosur celebra un nuevo encuentro de Convergencia Empresarial de Mujeres del bloque, en el que se analizará la visión de este respecto al fortalecimiento de la participación empresarial femenina como motor de integración regional. (Texto) (Foto) (Video)

14:00 GMT.- San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- El grupo puertorriqueño Los Pleneros de la Cresta publica este viernes su nuevo álbum, 'Puerto Rico abraza al mundo', tras ganar reconocimiento internacional por su participación en el álbum y la gira de Bad Bunny (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- Último día para divulgación de propaganda televisada en las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto de Estadística de México publica el indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de agosto tras el aumento interanual de 3,4 % en julio. (Texto)

17:30 GMT.- Nueva York.- EEUU VIOLENCIA MACHISTA.- La jueza Phaedra F. Perry-Bond tiene previsto examinar una petición de la exestudiante de la Universidad Cornell para mantener el anonimato en la demanda civil en la que acusa a varios miembros de una fraternidad universitaria de agresión sexual en grupo. (Texto)

18:00 GMT.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza un mitin electoral en Fort Myers (Florida) por las elecciones legislativas de noviembre

20:00 GMT.- Manta (Ecuador).- ECUADOR EEUU.- Una jueza de Ecuador reanuda el segundo juicio contra 46 tripulantes de dos embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico, a quienes se señala por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, tras suspender la diligencia el pasado 8 de octubre por la ausencia de dos testigos de la Fiscalía. Unidad judicial de Manta.

Miami.- VÍCTOR MANUELLE.- El cantante puertorriqueño Víctor Manuelle quiere llevar las fiestas de fin de año de su isla a quienes la celebran lejos de casa con 'La parranda es nuestra', su cuarta producción navideña, que publica este viernes con invitados como Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, José Alberto 'El Canario' y Elvis Crespo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ESPACIO.- Rueda de prensa de la NASA sobre los avances del programa Artemis y los planes para el regreso de astronautas a la Luna, con la participación del administrador de la agencia, Jared Isaacman, y otros directivos de la agencia espacial estadounidense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- Último debate para las elecciones presidenciales de Brasil, entre el opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- CHARLY GARCÍA.- El músico argentino Charly García, ícono del rock latinoamericano, cumple este viernes 75 años (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a actividad, empleo y desempleo para septiembre de 2026. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA PRENSA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entrega un reconocimiento a la Fundación Gabo por sus más de tres décadas de "excelencia periodística", formación profesional y "fortalecimiento al periodismo independiente en la región". (foto)(video)

La Paz.- BOLIVIA EDUCACIÓN.- Maestros de escuelas públicas en zonas urbanas de Bolivia realizan una huelga de 24 horas y se movilizan en contra de la intención del Ejecutivo de transferir algunas competencias educativas a las gobernaciones regionales, además de exigir aumentos salariales.

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA IGUALDAD.- La expresidenta de Chile Michelle Bachelet expone en una entrevista con EFE los desafíos y problemas que enfrentan las mujeres en América Latina para cruzar el umbral de la política. (Foto)(Video)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU REINER.- Nick Reiner, acusado de haber asesinado a sus padres, el director Rob Reiner y Michele Singer Reiner, comparece ante el tribunal para reclamar una parte de la fortuna del fideicomiso.

Europa

Estambul.- ORIENTE MEDIO.- Turquía acoge una cumbre de los ministros de Exteriores de Saudi Arabia (Faisal bin Farhan), Egipto (Badr Abdulaty), Pakistán (Muhammad Ishaq Dar), Alemania (Johann Wadephul), Francia (Jean-Noel Barrot), Reino Unido (Ed Miliband) y Turquía (Hakan Fidan). En la agenda están los conflictos de Palestina, Irán y Ucrania, la reconstrucción de Siria y la postura turca respecto al conflicto entre Riad y los rebeldes hutíes en el marco del Pacto de La Meca.

Londres.- R.UNIDO BORRASCA.- La borrasca "Austen" llega a las islas británicas con un pronóstico de fuertes rachas de viento e intensas lluvias. Es la primera borrasca con nombre de la temporada 2026-27.

Budapest.- HUNGRÍA ANIVERSARIO.- Hungría conmemora hoy el 70 aniversario de la Revolución de 1956, un levantamiento popular contra el control impuesto por la Unión Soviética sobre la entonces Hungría comunista, que fue aplastado por el Ejército Rojo, dejando miles de muertos mientras que cientos de miles de húngaros lograron huir del país. (Texto) (Foto)

Helsinki.- FINLANDIA MONGOLIA.- El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, se reúne con el presidente finlandés, Alexander Stubb, con quien participa también en una conferencia empresarial en Helsinki.

Dublín.- UE COMERCIO.- Reunión informal de ministros de Comercio de la Unión Europea.

15:00 GMT.- Roma.- ROMA CINE.- La Fiesta del Cine de Roma estrena 'La Bola Negra', la película de los Javis elegida para representar a España en los próximos Óscar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Moody's actualiza su evaluación sobre la deuda pública francesa, cuya prima de riesgo ha aumentado fuertemente meses en un contexto de inestabilidad política a menos de seis meses de las elecciones presidenciales y con un debate atascado sobre los presupuestos para 2027.

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ LITERATURA.- Túnez inaugura la quinta edición de la Feria Nacional del Libro con la participación de 66 editoriales, que presentarán sus propuestas hasta el 1 de noviembre. Ciudad de la Cultura Chédli Klíbi

Rabat.- MARRUECOS SAHARA OCCIDENTAL.- El Tribunal de Primera Instancia reanuda el juicio contra cuatro activistas independentistas del Sahara Occidental, en prisión provisional, por su participación en una protesta en la capital marroquí para exigir la liberación de "presos políticos" saharauis. Tribunal de Primera Instancia

Rabat.- MARRUECOS PRESUPUESTO.- El ministro de Economía y Finanzas, Fouazi Lekjaa, presenta ante el Parlamento el proyecto de Presupuestos de 2027 con el que el nuevo Gobierno, liderado por primera vez por una mujer, Fatima Ezzahra El Mansouri, busca reforzar las políticas sociales en línea con las promesas que hizo durante la campaña electoral.

Asia

Nueva Delhi.- CALENDARIO PIRELLI.- Nueva Delhi acoge la gala de presentación del Calendario Pirelli 2027 que dedica por primera vez una edición a la India.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación del pasado septiembre, el último gran dato de inflación antes de la reunión sobre política monetaria del Banco de Japón la próxima semana. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA LATINOAMÉRICA.- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), encabezado por su presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados, realiza una misión especial en la India junto a una delegación chilena liderada por el expresidente Eduardo Frei.

Pekín.- CHINA CINE.- China estrena en cines de todo el país 'Sanxingdui: el pasado del futuro’, presentada por su productora como la primera película creada con inteligencia artificial (IA) que obtiene el permiso oficial de proyección, en un momento en que esta tecnología ya domina la creación de cientos de miles de 'microdramas' en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sídney.- AUSTRALIA INVESTIGACIÓN.- La Asociación de Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP) debate en Sídney cómo frenar el calentamiento global y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, en un foro que reúne a expertos de ambos países para compartir soluciones frente a desafíos como la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la descarbonización de la economía. (Texto) (Foto)

Pekín.- CHINA EXTERIORES.- El canciller chino, Wang Yi, pronuncia un discurso en la ceremonia de inauguración del Foro de Gobernanza Global Xiong’an 2026.

Redacción EFE Internacional

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