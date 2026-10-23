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Perú registró nuevas inversiones mineras por 4.301 millones de euros hasta agosto, un 42,7% más

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Las inversiones mineras en Perú realizadas entre enero y agosto de este año ascendieron a 4.813 millones de dólares (4.301 millones de euros), un 42,7% más que doce meses antes, según ha revelado el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Arequipa encabezó la lista de departamentos con inversiones valoradas en 789 millones de dólares (705,1 millones de euros), seguida de Ica, con 648 millones de dólares (579,1 millones de euros), y Moquegua, con 479 millones de dólares (428,1 millones de euros).

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Solo en el octavo mes del año, el sector minero captó 696 millones de dólares (622 millones de euros), un 30,4% más. Este resultado respondió, principalmente, a los mayores flujos inversores hacia desarrollos y preparaciones; infraestructuras; y plantas concentradoras.

Las tres empresas con mayor actividad en agosto fueron Southern Perú, con 112 millones de dólares (100,1 millones de euros), Antamina, con 61 millones de dólares (54,5 millones de euros), y Las Bambas, con 46 millones de dólares (41,1 millones de euros).

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