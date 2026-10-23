Economía

Boom de compras al exterior: las importaciones vía courier crecieron 59,5% en lo que va del año y ya superaron el total de 2025

Entre enero y septiembre se hicieron compras por USD 960 millones. Qué productos se compran y qué empresas ganan terreno

Empleado de servicio de delivery maneja paquetes de compras internacionales de una tienda online, preparando envíos para entrega domiciliaria, destacando la eficiencia en el proceso de importaciones y aduana. (Imagen ilustrativa Infobae)
Según datos de Indec, se acumulan siete meses consecutivos con importaciones vía courier por encima de los USD 100 millones. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Las compras en el exterior que llegan al país por vía postal y a través de empresas de courier mantienen un ritmo de crecimiento que se refleja en las estadísticas oficiales y también en los hábitos de consumo de los argentinos. El fenómeno se da después de la flexibilización del régimen que rige para estos envíos y se extiende a nuevos usuarios, que se suman a quienes ya compraban en plataformas del exterior.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los primeros nueve meses de 2026 las importaciones realizadas mediante servicios postales sumaron USD 960 millones. La cifra representa un aumento de 59,5% respecto de igual período del año pasado y ya supera por USD 66 millones el total importado por esta vía durante todo 2025.

PUBLICIDAD

Solo en septiembre, las compras por este canal alcanzaron USD 105 millones, prácticamente el mismo nivel que en agosto. Si se mantiene la tendencia, el año cerrará con importaciones acumuladas superiores a los USD 1.250 millones.

La consultora Analytica destacó que “ya se acumulan siete meses consecutivos con importaciones por encima de los USD 100 millones”. En la comparación interanual de septiembre, sin embargo, la suba fue de 2,8%, la menor del año. “Si se descuenta la inflación de Estados Unidos, el monto quedó 0,9% por debajo del de septiembre de 2025, la primera caída en términos reales desde que se flexibilizaron estas importaciones” destacó la consultora.

PUBLICIDAD

El último cambio en la normativa

El Gobierno modificó el régimen de importaciones realizadas mediante envíos postales a través del Decreto 604/2026, que se oficializó en el Boletín Oficial el 17 de julio. El objetivo fue unificar y simplificar el tratamiento tributario de las compras del exterior, tanto cuando ingresan por Correo Argentino como cuando lo hacen mediante empresas de courier.

Agiliza y facilita los procesos de envío y recepción de productos: Al contar con un código postal adecuado, se asegura que los paquetes y correspondencias lleguen de manera eficiente a su destino.
ARCA modificó la normativa para unificar y simplificar el tratamiento tributario de las compras del exterior.

En concreto, se estableció que los envíos postales de hasta USD 400 por operación (valor FOB) queden exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año y por persona. De esta manera, se equiparó el beneficio con el que ya contaban las compras realizadas mediante el régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier), vigente para envíos sin finalidad comercial y establecido por el Decreto 1065/24.

Hasta ese momento, el sistema puerta a puerta contemplaba una franquicia de USD 50 por envío, con un máximo de 12 envíos por año y por persona. Con las nuevas reglas, el excedente sobre los límites queda sujeto a los tributos del régimen general de importación para consumo. Además, el decreto habilitó las exportaciones comerciales por vía postal sin límite de valor.

Más usuarios y más compras

El último informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), publicado con datos del primer semestre de este año, muestra cómo se amplió la base de compradores en el exterior.

Según el estudio, el 18% de los argentinos hizo una compra internacional por primera vez en 2026, frente al 8% que se había registrado en la medición de 2025. Esa incorporación de nuevos usuarios tuvo mayor incidencia entre las personas de 18 a 34 años. Además, 6 de cada 10 argentinos ya realizaron alguna vez una compra online internacional, cuando en 2025 eran 4 de cada 10. En ese caso, la proporción es mayor entre quienes tienen de 25 a 34 años.

Plataformas como Temu y Shein ganan terreno entre los compradores argentinos. (Reuters)
Plataformas como Temu y Shein ganan terreno entre los compradores argentinos. (Reuters)

Las compras en el exterior se concentran en pocas categorías. Los contenidos audiovisuales, software, aplicaciones y streaming encabezan el listado con 21%, la misma posición que en 2025. Les siguen la indumentaria y el calzado no deportivo, con 17% (eran cuartos el año pasado), y la indumentaria y el calzado deportivo, con 16%.

Más atrás aparecen pasajes y turismo, con 13%, y celulares y accesorios, con 12%, que ocupaban el segundo lugar en 2025. Computación, joyería y relojería, y productos de belleza también registraron 12% cada una.

Precio, plataformas y frecuencia

De acuerdo con una encuesta de CACE, entre quienes compraron en el exterior en los últimos seis meses, el principal motivo fue conseguir un mejor precio que en la Argentina, mencionado por el 64% de los participantes del cuestionario. Siguen la mayor variedad de marcas o modelos (50%) y, con 45% aprovechar promociones o descuentos en eventos internacionales como el Black Friday o el Prime Day.

En cuanto a las plataformas, Mercado Libre se mantiene al frente entre las utilizadas para la compra internacional, con 31% de las operaciones (su participación era de 33% en 2025). Temu pasó de 10% a 23% y Shein, de 8% a 20 por ciento.

Pese al crecimiento, la compra internacional sigue siendo mayormente ocasional. El 64% de quienes compran en el exterior lo hace una vez cada dos o tres meses o con menor frecuencia, mientras que el 27% compra de manera regular (una vez por mes o cada 15 días) y el 10%, de forma cotidiana (una o varias veces por semana). El informe interpreta que se trata de un canal para necesidades puntuales más que para compras habituales.

Temas Relacionados

ImportacionesServicios postalesCourierCompras onlineARCAÚltimas noticiasCompras al exterior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se redobla el viento de frente y le agrega presión al programa financiero de Caputo para 2027

Ayer fue el peor día para Wall Street desde junio y el petróleo subió a USD 113. Una consultora privada advirtió que el Gobierno deberá conseguir todavía USD 17.000 millones para el año que viene

Se redobla el viento de frente y le agrega presión al programa financiero de Caputo para 2027

Juicio por YPF: la Argentina pidió una extensión del plazo para responder a los demandantes y tendrá tiempo hasta diciembre

La fecha límite estaba fijada originalmente para los primeros días de noviembre, pero la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una prórroga hasta el 2 de diciembre

Juicio por YPF: la Argentina pidió una extensión del plazo para responder a los demandantes y tendrá tiempo hasta diciembre

Por qué Brasil pierde peso en la importación argentina de autopartes y cuál es el mercado que no para de crecer

En sintonía con la lógica del mercado, Tailandia sube su nivel de exportaciones de partes al país al mismo ritmo que crece la producción local de pickups. Es el segundo país y se mantiene por encima de China

Por qué Brasil pierde peso en la importación argentina de autopartes y cuál es el mercado que no para de crecer

Radiografía de Galperin, el argentino más rico: radicalización tuitera, apoyo a Milei y su rol como tecno magnate latino

Se publicó la primera biografía no autorizada del fundador de Mercado Libre. Extractos sobre su relación con el poder y sus siempre polémicos posteos en redes sociales

Radiografía de Galperin, el argentino más rico: radicalización tuitera, apoyo a Milei y su rol como tecno magnate latino

PAMI ofrece insumos gratuitos para personas con diabetes: quiénes pueden acceder y cómo es el trámite

La cobertura total incluye elementos para controlar la glucosa y aplicar insulina. El alta exige estudios de laboratorio, receta electrónica y la gestión del médico de cabecera

PAMI ofrece insumos gratuitos para personas con diabetes: quiénes pueden acceder y cómo es el trámite

DEPORTES

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Su hijo estaba acorralado, subió al ring y agredió al rival en la cabeza con un zapato: “Hizo lo que cualquier madre haría”

La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregarán a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ