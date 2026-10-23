Por qué Brasil pierde peso en la importación argentina de autopartes y cuál es el mercado que no para de crecer

Brasil cede terreno y Tailiandia y China suben. Ambos países asiáticos son proveedores de componentes esenciales para la industria nacional.

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La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) informó que el déficit comercial de autopartes se redujo 15,5 % interanual durante los primeros nueve meses de 2026, hasta los USD 6.055 millones. La mejora de USD 1.110 millones frente al mismo período de 2025 se explicó por una caída de las importaciones mayor que la registrada en las exportaciones, en un contexto de menor actividad del sector.

Las compras externas de autopartes totalizaron USD 7.002 millones entre enero y septiembre, una baja de 14,1% interanual, equivalente a USD 1.149 millones. En paralelo, la producción de vehículos se contrajo 16,9 % en ese lapso, según el informe de AFAC.

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Las terminales automotrices concentraron el 72% de las importaciones del sector y redujeron sus compras en 13,2%, en línea con la baja de la fabricación. Por su parte, las exportaciones de autopartes alcanzaron USD 947 millones, con una merma de 4 % frente a los USD 986 millones registrados un año antes.

Brasil baja y Tailandia sube al ritmo de la producción de pickups

Brasil se mantuvo como el principal origen de las importaciones de autopartes, con USD 2.004 millones y una participación de 28,6% sobre el total. Sin embargo, las compras al país vecino retrocedieron 21,1% interanual.

La caída contrasta con la evolución de Tailandia, que se consolidó como el segundo proveedor, con importaciones por USD 1.107 millones y un alza de 1,7 por ciento. China ocupó el tercer lugar, con USD 1.034 millones, tras una disminución de 1,1 por ciento.

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El cambio en la participación de Brasil y Tailandia se vincula con la composición actual de la industria automotriz argentina. La producción de pickups sostiene los resultados del sector por encima de los vehículos de pasajeros y los SUV, mientras que Tailandia ocupa el segundo lugar mundial en producción de ese tipo de vehículos. Bajo esa dinámica, el crecimiento de las importaciones de componentes desde ese origen acompaña la demanda de las terminales locales.

El aumento de la producción de pickups en Argentina también implica una mayor importación de las partes que llegan desde el exterior para su esamble local

Entre ambos países asiáticos reunieron el 30,6 % de las importaciones argentinas de autopartes. El informe señala que sus resultados quedaron desacoplados de la tendencia general de caída que exhibieron las compras externas del rubro.

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El presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella, advirtió que el comportamiento de las importaciones asiáticas refleja cambios en el abastecimiento del sector. “Si bien las importaciones de autopartes, considerando el total, caen acorde a la caída de la producción de vehículos, las de origen Asia casi no cayeron o incluso se incrementaron, lo que evidencia un desplazamiento de la producción regional”, sostuvo.

Cantarella agregó que “el proceso de CKDización regional resulta muy preocupante”, sobre todo luego de que Argentina firmara en Estados Unidos, junto con un grupo de países, un compromiso para tomar acciones conjuntas ante las importaciones procedentes de naciones con excesos de capacidad productiva de vehículos", detalló.

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Japón fue el cuarto origen, con USD 528 millones y una baja de 24,4%, seguido por Estados Unidos, con USD 445 millones, 3,4% menos que durante los primeros nueve meses de 2025. Alemania, en cambio, mostró un incremento de 2,7%, hasta USD 443 millones.

Las transmisiones siguen liderando por rubros

Las transmisiones siguen siendo el principal grupo de productos tanto en las importaciones como en las exportaciones. Las compras externas de ese rubro llegaron a USD 1.562 millones, el 22,3% del total, pese a una caída interanual de 10,1 por ciento.

Le siguieron los componentes de motor, con USD 1.100 millones, y electrónica y eléctrico, con USD 893 millones. Todos los grupos de productos registraron retrocesos en las importaciones. Las bajas más pronunciadas correspondieron al sistema de amortiguación, dirección y suspensión, con 29,9%, y al acondicionador de aire, calefacción y sus componentes, con 29 por ciento.

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Aunque Tailandia es el segundo país con mayor volumen de comercio exterior, para AFAC hay un riesgo muy grande de marcas chinas que arman vehículos con mínima o nula integración local de partes. (Infobae)

La mayor parte del rojo comercial se concentró en tres segmentos. Transmisión, componentes de motor y electrónica y eléctrico acumularon un déficit de USD 3.087 millones, equivalente al 51 % del saldo negativo total del sector.

En las exportaciones, transmisión representó USD 350 millones, el 37% del total, luego de una suba de 1 por ciento. Los motores aportaron USD 166 millones, aunque sus ventas externas bajaron 24,5%, mientras que los componentes de motor sumaron USD 91 millones y crecieron 9,4 por ciento.

El mayor incremento porcentual entre los principales grupos exportados se verificó en otras autopartes de plástico, que avanzaron 57,1% hasta USD 68 millones. También crecieron las ventas de equipos de aire acondicionado, calefacción y componentes, con una variación de 19,5 por ciento.

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Brasil absorbe casi el 70% de las exportaciones

Brasil también fue el principal destino de las exportaciones argentinas de autopartes. Las ventas hacia ese mercado sumaron USD 660 millones, una caída marginal de 0,1%, y representaron 69,7% del total exportado.

La estabilidad de los envíos a Brasil moderó la caída general de las exportaciones. Si se excluyen las operaciones con ese país, las ventas externas del sector disminuyeron 11,9%, de acuerdo con el relevamiento.

Sudáfrica fue el segundo destino, con USD 50 millones y una mejora de 11,4 por ciento. Estados Unidos se ubicó tercero, con USD 28 millones y una baja de 12,2%, mientras que Uruguay y Chile recibieron USD 16 millones cada uno, tras retrocesos de 22 y 20,9%, respectivamente.

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El informe consigna que, tras una revisión de las posiciones arancelarias y de las destinaciones aduaneras incluidas en la medición, los resultados pueden presentar diferencias respecto de publicaciones anteriores.