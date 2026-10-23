La ministra Sira Rego tacha de "pollaviejismo" el discurso de Feijóo sobre feminismo

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tachado de "pollaviejismo" el discurso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras asegurar este que se ha "criado en una casa con muchas más mujeres que hombres".

"Día 18 de precampaña: pollaviejismo, la cosmovisión. De 'no soy machista porque tengo madre' a querer decidir cuánto valen nuestros derechos. Feijóo, conocer mujeres no te hace feminista. Tápate un poco", ha manifestado Rego, en un mensaje publicado en la red social 'X'.

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Así se ha pronunciado la ministra después de que el líder del PP haya asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, que se considera feminista porque se ha "criado en una casa con muchas más mujeres que hombres".

"¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre o cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre?", ha afirmado el presidente del PP.

Además, Feijóo ha anunciado que meterá las competencias de Igualdad "en otros ministerios" si forma gobierno.

"No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad", ha precisado Feijóo en la entrevista, en la que ha precisado, en alusión a Ana Redondo, que "la ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en AVE a pasar la tarde".

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La intervención de Feijóo ha generado otras críticas entre dirigentes de Frente Amplio como el número uno de la candidatura por Madrid, Emilio Delgado, quien ha replicado al líder del PP que "las mujeres de este país ya tumbaron a un ministro que planteó recortar sus derechos".

"La piragua de Feijóo se tambalea cada vez que habla: cuestiona primero las pensiones y ahora la libertad de las mujeres", ha escrito en la red social 'X' aludiendo a unas declaraciones del propio Feijóo hace un par de días.

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Por su parte, el titular de Derechos Sociales ha exclamado lo siguiente: "Si criarte con mujeres te convierte en feminista, ¿veranear con narcotraficantes en qué te convierte?", ha dicho haciendo alusión a su fotografía en la que aparece junto a Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado también en redes que Feijóo anuncia que llevará el aborto y la eutanasia a 1980.

"Este 29N nos jugamos los derechos conquistados por las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte, sin que ningún carca tenga que decirnos cómo hacerlo", ha zanjado.