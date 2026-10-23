La estadounidense Skye Blakely se corona nueva campeona del mundo

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- La estadounidense Skye Blakely no desaprovechó el error de la argelina Kaylia Nemour, la gran favorita al oro, que se quedó fuera del podio tras fallar de manera estrepitosa en su primer ejercicio, el de salto, y se coronó nueva campeona del mundo al imponerse este viernes en la final del concurso completo de los Mundiales que se disputan en la ciudad de Róterdam.

Blakely, que contabilizó un total de 55,733 puntos, aventajó en 0,534 unidades a la rusa Liudmila Roshchina, que se colgó la medalla de plata con una nota de 55,199

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Completó el podio la china Qinqin Ke, de tan sólo 16 años, que se colgó la medalla de bronce con una puntuación de 55,032, mientras que la argelina Nemour fue cuarta con una calificación final de 54,998 unidades.EFE