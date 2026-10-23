La Compañía Nacional de Danza desata la ovación en el Teatro de la Zarzuela con el estreno de 'AIÓN'

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La Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección de Muriel Romero, ha estrenado este viernes 23 de octubre en el Teatro de la Zarzuela el programa triple 'AIÓN', una propuesta que aúna tradición y contemporaneidad, en un viaje a través del cuerpo, el tiempo y la memoria, que el público ha despedido en pie, con una prolongada ovación.

El espectáculo ha abierto la velada con el virtuosismo académico de 'Paquita', una pieza de 30 minutos con coreografía de Marius Petipa y Joseph Mazilier. En ella, la intervención del protagonista masculino deja su huella tanto en su variación como en el paso a dos, aunque 'Paquita' se considera un ballet femenino.

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De este modo, sobre el escenario madrileño, el elenco ha desplegado la exigente estructura de este clásico -compuesta por un prólogo, un pas de trois, cuatro variaciones solistas, un paso a dos y la coda-, con una puesta en escena que derrocha finura y precisión.

La Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), dirigida desde el foso por la batuta de Daniel Capps, ha acompañado en directo esta representación del romance entre una gitana española y un oficial napoleónico, un argumento impregnado por el imaginario español que el propio Petipa incorporó a su lenguaje coreográfico tras haber vivido en España durante varios años de su vida antes de su traslado definitivo a Rusia.

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A continuación, la función ha dado paso a 'Petite Mort', una creación de Jirí Kylián con una duración aproximada de 14 minutos. Estrenada en Salzburgo en 1991 para conmemorar el segundo centenario de la muerte de Mozart, a partir de dos conciertos para piano, la obra toma su título de una metáfora utilizada en francés y árabe para referirse al orgasmo (pequeña muerte), que ha sumergido a la sala en una atmósfera repleta de energía y vulnerabilidad.

La coreografía reúne a seis hombres, seis mujeres y seis floretes, que cumplen la función de "auténticos compañeros de danza y, en ocasiones, parecen más indómitos y obstinados que un compañero de carne y hueso", como destaca la CND.

Esta pieza, de enorme carga sensorial, combina lo poético con la tensión dramática y entra en el catálogo de la compañía por tercera vez, ya que también formó parte de las direcciones de Nacho Duato y José Carlos Martínez. La ovacionada interpretación de 'Petite Mort' ha contado con la música en directo de la ORCAM junto al pianista solista Gustavo Díaz-Jerez.

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El cierre de la velada ha llegado con el estallido físico de 'The Second Detail', obra de 22 minutos concebida por William Forsythe que muestra el sello inconfundible del creador: poco convencional, compleja, lúdica y de una gran intensidad.

Esta obra ha permitido al público conectar con el disfrute de los bailarines, que han expresado un enguaje coreográfico moderno y cargado de energía a través de una pieza poco convencional, compleja, lúdica y profundamente física.

Todo el programa se articula bajo la noción conceptual de 'AIÓN', entendida como una exploración del tiempo no lineal donde el movimiento no avanza ni desaparece, sino que permanece, se transforma y se reconfigura. A través de la superposición de estos tres lenguajes dancísticos, la CND ha demostrado cómo la tradición y la contemporaneidad coexisten en un mismo espacio de creación, donde el cuerpo no solo ejecuta la técnica, sino que encarna la memoria.

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El resto de representaciones tendrán lugar de martes a sábado a las 19.30 horas y los domingos a las 18.00 horas y cada coreografía será interpretada por un elenco diferente de la compañía. Este espectáculo estará en cartel hasta el próximo 1 de noviembre. Las entradas están a la venta en la plataforma oficial del INAEM-Teatro de la Zarzuela.

Paralelamente, la CND ofrece durante todos los días de funciones la actividad divulgativa gratuita 'Los Pasos Invisibles', una iniciativa para conocer desde dentro los secretos del montaje tras el telón