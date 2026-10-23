La cartera de pedidos de Embraer alcanzó valor récord en el tercer trimestre

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Río de Janeiro, 23 oct (EFE).- La brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, contaba en el tercer trimestre de este año con una cartera récord de pedidos por 35.700 millones de dólares, informó la compañía en un comunicado este viernes.

El valor sumado de los aviones tanto comerciales y ejecutivos como militares encargados a Embraer subió un 3 % en la comparación con el segundo trimestre y un 14 % frente al mismo período de 2025.

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El sector que más impulsó la cifra hasta el volumen récord fue el de la aviación comercial, con una cartera de pedidos de 15.800 millones de dólares en el tercer trimestre, superior en un 5 % al del segundo trimestre y en un 4 % al del mismo período del año pasado.

Embraer, que es líder mundial en el segmento de aviones comerciales de mediano tamaño para vuelos regionales, recibió en el tercer trimestre pedidos de 36 aeronaves comerciales por parte de aerolíneas que también se reservaron derechos de compra sobre otros 30 aparatos.

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Entre los nuevos contratos destacó el firmado por Abra Group, el conglomerado que controla las aerolíneas Avianca de Colombia y Gol de Brasil, que encargó 20 aviones del modelo E195-E2, el mayor fabricado por Embraer, y reservó opciones de compra por otros 10 aparatos y derechos de compra sobre otros 15.

La cartera de pedidos del segmento de aviación ejecutiva también fue récord, con 8.200 millones de dólares, un 5 % superior al del segundo trimestre y un 12 % mayor al del mismo período de 2025.

La empresa destacó que en el tercer trimestre lanzó su modelo Phenom 300EV, la última evolución del ejecutivo ligero más entregado del mundo en los últimos 14 años y que incorpora nuevas tecnologías que mejoran la seguridad operativa, entre las cuales el Garmin Emergency Autoland, que permite aterrizajes automáticos en situaciones de emergencia.

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En el segmento de defensa y seguridad, la cartera de encomiendas en el tercer trimestre llegó a 6.100 millones de dólares, con un salto del 56 % frente al mismo período de 2025 luego de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) pidiera dos de los cargueros militares KC-390 Millennium de la empresa.

La actual cartera de pedidos de Embraer incluye 43 pedidos en firme de estos cargueros y 25 aviones de ataque ligero A-29 Super Tucano.

Embraer informó este mes que en el tercer trimestre entregó 66 aeronaves, un 6 % más en la comparativa interanual y el mejor dato en su historia.

La compañía entregó entre julio y septiembre 22 aviones comerciales (11 unidades del modelo E175 y 11 del modelo E195), con un aumento del 10 % interanual; 41 ejecutivos, un KC-390 Millennium y dos A-29 Super Tucanos.

La empresa acumuló en los nueve meses del año 175 entregas, un 14 % más que las 153 registradas en el mismo lapso de 2025. EFE