La brasileña Embraer cierra el tercer trimestre con una cartera de pedidos récord de 31.900 millones de euros

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El fabricante aeronáutico brasileño Embraer cerró el tercer trimestre con una cartera de pedidos récord de 35.700 millones de dólares (31.883 millones de euros), lo que supone un aumento interanual del 14%, según se desprende de un informe publicado este viernes.

La división de aviación comercial se anotó una cartera de 15.800 millones de dólares (14.111 millones de euros), un 4% más, y entre julio y septiembre hubo una "intensa actividad comercial" gracias a los 36 pedidos en firme y 30 derechos de compra u opciones para las aeronaves de la familia E2.

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Los encargos pendientes de la unidad de aviación ejecutiva repuntaron hasta máximos de 8.200 millones de dólares (7.323 millones de euros), equivalente a una subida del 12% respecto del año anterior. Embraer presentó recientemente el Phenom 300EV, última edición del 'jet' ligero más vendido durante 14 años consecutivos.

En el sector de defensa y seguridad, la cartera alcanzó los 6.100 millones de dólares (5.448 millones de euros) tras dispararse un 56% en comparativa anual. Embraer ha destacado la firma de un contrato para la adquisición de dos aviones KC-390 Millennium por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

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Por último, la compañía brasileña ha indicado que los requerimientos de sus servicios de mantenimiento escalaron un 14%, hasta un récord de 5.600 millones de dólares (5.001 millones de euros).

ENTREGADOS 66 AVIONES

Embraer entregó 66 aviones en el tercer trimestre de 2026 entre todas sus unidades de negocio, uno más que en el segundo trimestre y cuatro más que en el tercer trimestre de 2025. En lo que va de año, suministró un total de 175 aviones, un 14% más que los 153 del mismo periodo de hace un año.

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Las entregas hasta septiembre representaron alrededor del 67% del valor medio (248 aviones) de las previsiones de entregas anuales, situadas en el rango de 240 a 255, para las divisiones de aviación ejecutiva y comercial. Así, avanzaron ocho puntos por encima de la media histórica (59%) de los últimos cinco años para el acumulado de enero a septiembre.