Gobierno y CCAA aprueban repartir 72 millones a programas de cohesión sanitaria, prevención y vigilancia

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El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, han aprobado este viernes en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de ocho propuestas de distribución de fondos por un importe conjunto de 72.086.777 euros que financiarán programas de cohesión sanitaria, formación, uso racional de medicamentos, donación y trasplantes, prevención y vigilancia en salud pública y actuaciones frente a las enfermedades raras y neurodegenerativas.

La partida de mayor cuantía, con 50.268.707,07 euros, representa cerca del 70% del total. Estos fondos, que gestionarán las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), financiarán programas de cohesión sanitaria, formación para profesionales de medicina, odontología, farmacia y enfermería y educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos.

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Esta misma partida comprende el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, el programa marco de calidad y seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y la optimización de los sistemas de información que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes.

En materia de vigilancia en salud pública, Sanidad propondrá distribuir 7 millones de euros para los sistemas de vigilancia del cáncer, las enfermedades raras, la salud mental, las resistencias a los antimicrobianos y la salud laboral, junto con el desarrollo del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (SIVAIN).

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A esta financiación se suma una partida de 5 millones de euros destinada conjuntamente al SIVAIN y al equipamiento de unidades de donación de plasma. Además, se prevé distribuir otros 2 millones para medidas dirigidas a mejorar la autosuficiencia en plasma humano del Sistema Nacional de Salud.

El reparto incluye también 3 millones de euros para la protección de la salud y la prevención, destinados a la implementación de medidas y planes frente al tabaquismo y a la vigilancia de los cribados.

Para la Estrategia frente a Enfermedades Raras y la Estrategia frente a Enfermedades Neurodegenerativas, incluida la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se propone una financiación conjunta de 2.818.070 euros.

Las propuestas se completan con dos partidas de 1 millón de euros cada una: una para el desarrollo y la integración de sistemas de información en la Red de Vigilancia en Salud, en el ámbito del cáncer; y otra para la consolidación de la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer.

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El ministerio apunta que los acuerdos establecerán los criterios objetivos de reparto y la distribución territorial de los créditos correspondientes al ejercicio presupuestario 2026, que gestionarán las comunidades autónomas y, según el programa, las ciudades de Ceuta y Melilla o el INGESA.