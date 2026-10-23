Francia frena la expansión de la actividad privada de la zona euro, según PMI

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La actividad del sector privado en la eurozona ha moderado su ritmo de crecimiento a mínimos de cuatro meses, según el dato preliminar del índice PMI compuesto, que ha bajado a 51,9 puntos desde los 53,1 de septiembre, aunque todavía en territorio expansivo, lastrado en gran medida por la contracción registrada en Francia, mientras que la industria alemana aceleró su recuperación, según ha informado S&P Global Market Intelligence.

En concreto, el dato del PMI de servicios en la zona euro se ha situado en octubre en 51,7 puntos desde los 53 del mes anterior, en mínimos de dos meses, mientras que el PMI manufacturero fue de 52,4 enteros, frente a los 52,9 de septiembre, su peor lectura en tres meses.

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"Uno de los frenos claves para el crecimiento fue una renovada caída de la actividad total en el sector servicios francés", señala Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, para quien la clave de la desaceleración más amplia a nivel de la eurozona "es la renovada escalada de las presiones inflacionistas".

"La subida de los tipos de interés también está empezando a pasar factura", ha añadido el experto, para quien la lectura preliminar del índice PMI se corresponde con un crecimiento trimestral del PIB del 0,3% en la eurozona.

La lectura preliminar del PMI compuesto de Francia ha empeorado hasta 48,4 puntos desde los 51,1 del mes anterior, lo que supone su peor lectura en cuatro meses y apunta a una contracción de la actividad, después de que el dato del sector servicios haya caído a 48,4 puntos, frente a los 51,2 de septiembre, mientras que el PMI manufacturero se ha hundido a mínimos de 11 meses, con 49,3 puntos, frente a los 50,6 del mes pasado.

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En el caso de Alemania, el dato del PMI compuesto de octubre se ha situado en 52,8 puntos, frente a los 53,8 del mes anterior, su peor resultado de los dos últimos meses, después de que el PMI de servicios haya bajado a 51,7 puntos, frente a los 52,9 de septiembre, mientras que el PMI manufacturero ha subido a 54,2 desde 53,9 enteros.