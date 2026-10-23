Delcy Rodríguez reconoce el "esfuerzo" del diálogo pero denuncia sectores que "pretenden incendiar el país"

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reconocido el "esfuerzo" de las partes en la mesa de diálogo entre Gobierno y oposición para renovar los órganos de justicia y garantizar las condiciones políticas para unas elecciones, si bien ha denunciado que todavía hay sectores políticos en Venezuela que "pretenden incendiar el país".

"Saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos, para todos los partidos políticos, para quienes creen en la política como un mecanismo de ejercicio para beneficiar a la población", ha indicado la mandataria venezolana tras una nueva ronda de contactos liderados por el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, y la coordinadora de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, a los que ha recibido en el Palacio de Miraflores.

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Delcy Rodríguez ha resaltado el trabajo en torno a la "reforma del sistema de justicia" y el consenso para el uso de los recursos depositados en el exterior, incidiendo en el acuerdo para liberar reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra para emplearlo en la reconstrucción del país.

"Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos en estos distintos ámbitos es fundamental", ha señalado.

CRÍTICAS A LAS MARCHAS OPOSITORAS

Por contra, tras una jornada de movilizaciones opositoras convocadas por María Corina Machado en distintas ciudades del país, la dirigente interina ha afeado que sigue habiendo sectores políticos "muy pero muy muy pequeños que se resisten" y que amenazan con "incendiar" el país.

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"Creen que incendiando, pretendiendo encender el país, trancando calles es la vía para que Venezuela salga adelante", ha criticado, subrayando que reconoce la voluntad de los "venezolanos y venezolanas de bien que desde el diálogo impulsan cambios y transformaciones".

Vente Venezuela, el partido liderado por Machado, ha denunciado el arresto de siete trabajadores técnicos involucrados en los equipos de sonido empleados en la movilización.

La propia líder opositora ha celebrado la concentración a través de sus redes, considerando que se trata del "comienzo de lo que viene". "Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra libertad", ha expresado.

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