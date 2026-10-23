Feijóo afirma que reformará la ley de eutanasia si es presidente y defiende la "vida digna" sobre la "muerte digna"

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El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que reformará la ley de eutanasia si llega a La Moncloa, después de defender que "antes de llegar a la muerte digna" se tiene que "garantizar una vida digna".

Así lo ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que la reforma normativa buscará reforzar el papel del médico antes de la toma de decisiones, ya que considera que en la actualidad el especialista tiene un rol "secundario".

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"Me he reunido con muchos médicos, me he reunido con sociedades científicas, nos parece que en esta ley de eutanasia el papel del médico, el papel del especialista, es un papel secundario que creo que se lo tenemos que ofrecer a la persona antes de tomar una decisión. Por tanto, reformaremos esta ley", ha detallado.

Preguntado sobre si se paralizarán los procesos de eutanasia que estén en tramitación, Feijóo no ha querido entrar a debatir el asunto. "Es una disposición transitoria de la ley, yo no me atrevo a entrar en detalle sobre este asunto", ha referido.

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Previamente, el presidente de los 'populares' ha asegurado que está "de acuerdo" con el concepto de "muerte digna", pero ha defendido que "antes de llegar" a ella se debe "garantizar una vida digna". "Y que la muerte digna solamente pueda ser el final de que esa vida no se puede mantener en unos niveles mínimos de dignidad", ha añadido.

En este punto, ha aludido al caso de Noelia, la joven que recibió la eutanasia el pasado marzo tras dos años del inicio de su solicitud, y ha aseverado que se trató de un "fallo sistemático de todos los servicios", "de la sociedad" y "de los poderes públicos". "El caso Noelia nos ha impactado a todos. A mí me escribió su madre y me pidió que no volviese a ocurrir lo que le pasó a su hija", ha comentado.

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