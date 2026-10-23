El Ejército de Israel mata a dos palestinos tras un ataque a tiros en Cisjordania que deja cinco heridos

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El Ejército de Israel ha matado este viernes a dos palestinos tras un ataque a tiros perpetrado en el sur de Cisjordania, suceso que ha dejado cinco heridos, entre ellos dos en estado crítico, según los servicios de emergencia de Israel.

"Tras las informaciones sobre un ataque armado en la intersección de Judea, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a dos terroristas y continúan inspeccionando la zona", ha dicho el Ejército tras el suceso, que ha tenido lugar en un cruce de la Ruta 35, en los alrededores de Hebrón.

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Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado que sus equipos han atendido a cinco heridos, "incluidos dos en estado crítico". Todos ellos han sido evacuados a los hospitales de Shaarei Zedek y Hadassah Ein Kerem.