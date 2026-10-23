Agencias

El Ejército de Israel mata a dos palestinos tras un ataque a tiros en Cisjordania que deja cinco heridos

Imagen EI56OXZKWNBHVJOUHGOTWWMMDU
Guardar

El Ejército de Israel ha matado este viernes a dos palestinos tras un ataque a tiros perpetrado en el sur de Cisjordania, suceso que ha dejado cinco heridos, entre ellos dos en estado crítico, según los servicios de emergencia de Israel.

"Tras las informaciones sobre un ataque armado en la intersección de Judea, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a dos terroristas y continúan inspeccionando la zona", ha dicho el Ejército tras el suceso, que ha tenido lugar en un cruce de la Ruta 35, en los alrededores de Hebrón.

PUBLICIDAD

Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado que sus equipos han atendido a cinco heridos, "incluidos dos en estado crítico". Todos ellos han sido evacuados a los hospitales de Shaarei Zedek y Hadassah Ein Kerem.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU aplaude los "resultados tangibles" en el tercer ciclo de diálogo entre Gobierno y oposición

EEUU aplaude los "resultados tangibles" en el tercer ciclo de diálogo entre Gobierno y oposición

Uatae se suma a la huelga general para "frenar la especulación" con la vivienda y los locales comerciales

Uatae se suma a la huelga general para "frenar la especulación" con la vivienda y los locales comerciales

El Fondo de Pérdidas y Daños reserva por primera vez ayuda para un desastre concreto en Nepal

Infobae

El gesto de la Reina Letizia a la Princesa Leonor que pasó desapercibido en su reaparición en Oviedo

El gesto de la Reina Letizia a la Princesa Leonor que pasó desapercibido en su reaparición en Oviedo

Casi 7.000 hogares sin electricidad en el suroeste de Inglaterra por borrasca Austen

Infobae