México

Restauran antimonumento de la Guardería ABC frente a la SCJN para filmar película de Gael García

La estructura, instalada en agosto de 2022 en memoria de las 49 niñas y niños que murieron en el incendio de 2009 en Hermosillo, Sonora

Antimonumento caso ABC SCJN mantenimiento
Antimonumento del caso ABC frente a la SCJN en mantenimiento para película (especial)
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Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, trabajadores realizan labores de restauración del antimonumento de la Guardería ABC, instalado como protesta por su caso al no recibir justicia, donde murieron 49 niñas y niños durante el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con los trabajadores que participan en las labores, la estructura metálica será utilizada como elemento escenográfico en una película de ficción basada en el caso, que estará dirigida por el actor y cineasta mexicano Gael García Bernal.

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Los trabajos se desarrollan en un espacio de memoria y exigencia de justicia para las víctimas de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de México. La intervención ocurre en un sitio emblemático para familiares, sobrevivientes y personas que han acompañado durante años las demandas de esclarecimiento y rendición de cuentas.

El antimonumento fue colocado el 24 de agosto de 2022 frente a la sede del máximo tribunal del país. Desde entonces, la estructura ha funcionado como un recordatorio público de las 49 vidas perdidas y de las exigencias de justicia que mantienen presentes los familiares de las víctimas.

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Antimonumento de la Guardería ABC, símbolo de memoria y justicia

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Antimonumento del caso ABC frente a la SCJN, colocado el 24 de agosto de 2022 (especial)

El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. El siniestro provocó la muerte de 49 niñas y niños y dejó decenas de menores con lesiones, en un caso que generó indignación nacional y abrió un prolongado proceso de exigencia de responsabilidades.

La tragedia puso en el centro del debate las condiciones de seguridad en las instalaciones de cuidado infantil, la supervisión de estos espacios y las obligaciones de las autoridades para garantizar la integridad de niñas y niños.

A lo largo de los años, familiares de las víctimas y organizaciones civiles han mantenido actividades para recordar a los menores, exigir justicia y evitar que el caso quede en el olvido. En ese contexto, los antimonumentos se han convertido en expresiones de memoria colectiva y protesta en espacios públicos de la capital del país.

La ubicación de la estructura frente a la SCJN también coloca el memorial en un punto de referencia para las demandas relacionadas con la actuación de las instituciones de justicia. Su presencia busca mantener visible una tragedia que marcó a decenas de familias y conmocionó a la sociedad mexicana.

Película de ficción retomará el caso de la Guardería ABC

Caso ABC Héctor Gutiérrez reencuentro Hermosillo Sonora Guardería ABC 16 años
Caso ABC Héctor Gutiérrez reencuentro Hermosillo Sonora Guardería ABC 16 años (@InfoSon1/X)

De acuerdo con los trabajadores, la restauración del memorial forma parte de los preparativos para utilizarlo en una producción cinematográfica de ficción inspirada en el incendio de la Guardería ABC. El proyecto será dirigido por Gael García Bernal, actor, director y productor mexicano con trayectoria en el cine nacional e internacional.

El uso de la estructura como elemento escenográfico vincula el espacio de memoria con una representación cinematográfica de los hechos.

No se han proporcionado mayores datos sobre el alcance de la intervención física del antimonumento o sobre las medidas previstas para garantizar su conservación una vez que concluyan los trabajos y, en su caso, las actividades de rodaje.

Mientras avanzan las labores frente a la Suprema Corte, el antimonumento conserva su significado como recordatorio de las niñas y los niños fallecidos en 2009. La estructura representa una demanda que continúa vigente para las familias: que la tragedia no se olvide y que la búsqueda de justicia permanezca en la memoria pública.

La restauración, de acuerdo con los trabajadores, permitirá preparar el memorial para su participación en la producción cinematográfica, aunque todavía no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el rodaje ni sobre las condiciones en que será utilizado.

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