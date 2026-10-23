El Salvador dota al parque Manuel Barquín de paneles sobre su historia, fauna y flora

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La Cooperativa de Enseñanza El Salvador ha presentado este viernes el proyecto 'Descubriendo el Manuel Barquín', una iniciativa educativa desarrollada durante los dos últimos cursos por alumnos de 1º y 2º de Secundaria que ha dotado al parque urbano de Torrelavega de nuevos recursos informativos sobre su historia, fauna y flora, tanto en formato directo como interactivo.

El proyecto ha incluido la elaboración de un detallado catálogo de especies arbóreas, la construcción de cajas-nido y eco-bibliotecas, así como códigos QR con información enlazada y el diseño de una página web.

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Cerca de un centenar de alumnos han participado en esta iniciativa multidisciplinar, que ha culminado también con el desarrollo de un juego interactivo que permite a los visitantes del parque acceder de forma dinámica a toda la información recopilada sobre el Manuel Barquín, principal pulmón verde y parque urbano de Torrelavega.

El acto de presentación ha tenido lugar en el auditorio Lucio Lázaro del parque y ha contado con la asistencia del alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, quienes han felicitado a los alumnos por su trabajo, ha informado el centro educativo.

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El regidor ha destacado que se sienten "muy orgullosos por cómo han enfocado una mejora del parque, poniendo en valor las diferentes especies arbóreas y catalogando su biodiversidad", y como reconocimiento ha invitado a los participantes a visitar la nueva Tecnoteca, reservando este espacio para los alumnos de El Salvador durante toda una mañana.

Por su parte, la concejala ha puesto el acento en la labor realizada por los estudiantes en el diseño y elaboración de la cartelería. "Os habéis convertido en agentes medioambientales y en divulgadores de este parque", ha afirmado.

El profesor coordinador del proyecto, Francisco Muñoz, ha explicado que 'Descubriendo el Manuel Barquín' es un proyecto curricular de aprendizaje y servicio que se ha desarrollado en las áreas de bilingüe de 1º y 2º de ESO, y ha integrado materias como geografía e historia, biología, tecnología e inglés con el objetivo de poner en valor el parque.

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