Feijóo, sobre si se compromete a que gobierne la lista más votada: "Mi primer objetivo es que se vaya Sánchez"

Guardar

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado este viernes que el Partido Popular será la fuerza más votada en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha dejado claro que su "primer objetivo" es echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. De hecho, ha recalcado que no contempla la "hipótesis" de que su formación no sea la ganadora de los comicios.

"Lo primero que tengo que decirle es que mi primer objetivo es que Sánchez se vaya del Gobierno, abrir una nueva etapa en mi país, que se produzca un cambio político", ha declarado Feijóo al ser preguntado expresamente si solo gobernará España si gana las elecciones y el PP es la lista más votada.

PUBLICIDAD

En una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha admitido que él "siempre" ha defendido que gobierne el más votado pero "nunca" le han hecho caso. Es más, ha recordado que se lo propuso públicamente a Sánchez en el debate 'cara a cara' celebrado ante las generales de 2023. "Evidentemente no se comprometió para nada", ha censurado.

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE EL PP VA A SER LA PRIMERA FUERZA"

Dicho esto, ha señalado que, "llegada esta circunstancia", su "objetivo" es desalojar a Sánchez de Moncloa, que haya "cambio político" y que "abandonen no solo la decadencia, sino una cierta delincuencia" que, a su juicio, han visto "durante estos años". Se trata, ha proseguido, de que "venga la decencia a la política".

PUBLICIDAD

A poco más de un mes para las generales, se ha mostrado "convencido" de que el PP "va a ser la primera fuerza política, como ya fue en el año 23" y ha admitido que no contempla la hipótesis de que no sea así porque no tiene "ninguna información" que diga lo contrario.

Tras recalcar que el PP "va a ganar" los comicios del 29 de noviembre y que solo queda saber por cuánto lo hará, ha reiterado que su "primer objetivo es que haya un cambio de Gobierno en España y que el señor Sánchez deje de manosear los asuntos públicos y el interés general".

PUBLICIDAD

RETRATA A SÁNCHEZ COMO UN PERSONAJE "TÓXICO Y CONFLICTIVO"

Feijóo ha criticado que Sánchez llegara a Moncloa hace tres años y medio "después de perder contundentemente las elecciones, con mayoría absoluta en el Senado y con una diferencia de 16 escaños en el Congreso", llegando a hablar después de "tics antidemocráticos" ante las críticas que le lanzó el PSOE por presentarse a la investidura en 2023.

PUBLICIDAD

Según ha dicho, Sánchez es presidente "porque Bildu ha querido" y por amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont, pese a que en campaña dijo lo contrario, según ha recordado. "Por tanto, el señor Sánchez, en mi opinión, es un personaje tóxico y es un personaje conflictivo que conviene sacarlo del gobierno de mi país", ha manifestado.

Al ser preguntado si pactará un Gobierno con Vox si lo necesita, Feijóo ha respondido: "Yo no puedo descartar hacerle caso a lo que me mandan los españoles. Si los españoles me mandan completar la mayoría y, por tanto, dar estabilidad al Gobierno con la tercera fuerza política de mi país, oiga, yo soy un demócrata y lo hemos hecho en otras comunidades autónomas".

PUBLICIDAD

NO DESCARTA GOBERNAR CON VOX SI LO MANDAN LOS CIUDADANOS

Eso sí, ha dicho que en esos pactos con Vox han fijado un "marco claro de cuáles son las líneas rojas" y dentro de ese marco han llegado a un acuerdo en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Según ha recalcado, "no es un pacto encapuchado" sino "transparente". "No tengo nada que ocultar de los pactos que hemos hecho y que han hecho mis compañeros en las comunidades autónomas", ha apostillado.

Feijóo ha afirmado que él quiere pactar "un Gobierno con los ciudadanos" y "con los votantes". "No me presento en coalición con Vox. Por tanto, no he hecho lo que ha hecho el Partido Socialista, diluir su historia con 20 partidos más y hacer un Frente Amplio", ha apostillado.

PUBLICIDAD

Dicho esto, ha señalado que él quiere "un gobierno con muchos votos" porque sabe lo que tiene "que hacer", "es muy difícil" y quiere "hacerlo bien". "Y para hacer lo que uno tiene que hacer siendo muy difícil y hacerlo bien, necesita mucho respaldo en la Cámara", ha reconocido.

DICE QUE NO HARÁ UN PACTO "RÁPIDO" CON VOX SI DEBEN ACORDAR

En el caso de que tenga que pactar con Vox, Feijóo ha señalado que no va a hacer "un pacto con nadie rápido" porque "no son fáciles hacer los pactos". Además, ha dejado claro que "nunca" ha hablado con Vox de "reparto de nada" ni la formación de Abascal se lo ha "planteado nunca" a él.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado si le genera reparos entenderse con Vox cuando presenta de número uno por Tarragona a una persona con pasado neonazi que está a la espera de juicio por delito de odio, Feijóo ha señalado que en el próximo Congreso van a tener que convivir con "personas que son terroristas, con setencia firme" porque Bildu las lleva en sus listas. Y ha dicho que él se compromete si gana a que ninguna formación pueda llevar en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo y a tener una política penitenciaria "honesta".

Además, ha subrayado que en estas Cortes disueltas han convivido en el Congreso con una diputada de Bildu que fue directora de Gara, de forma que "cuando ponía una diana y ponía una cara" poco después esa persona "era asesinada por ETA". "Comprenderá que lecciones sobre moral, sobre ética y sobre pasado, yo no creo que deba de aceptarlas", ha enfatizado.

PUBLICIDAD

DICE QUE ÁLVAREZ DE TOLEDO HA TRABAJADO DE FORMA "CORRECTA" Y "LEAL"

El presidente del PP ha rehusado adelantar quién podría ser su ministro de Economía y ha apelado a la "prudencia" alegando a que hay que esperar a que se cierren las urnas.

Un día después de que el PP anunciara de que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo será la número dos de Feijóo en la lista de Madrid al Congreso, Feijóo ha revelado que habló con ella el miércoles a las 9 de la noche, y le comunicó que ocupará ese puesto. "Tienes el compromiso y la obligación de subir dos escaños a Madrid", ha reconocido que le pidió en esa charla a Álvarez de Toledo, si bien ha añadido después que esa obligación de aumentar la representación la asume él en toda España.

Preguntado si él fue uno de los 'barones' del PP que en su día pidió a Pablo Casado que no nombrara a Álvarez de Toledo portavoz en el Congreso, Feijóo ha dicho que Casado la nombró y la destituyó "cuando lo consideró oportuno". En su caso, ha dicho que ella ha trabajado con él estos últimos años "de forma correcta" y "leal". "Ha aportado al grupo y yo le he pedido que vaya de número dos. Esto es lo que hay", ha finalizado.