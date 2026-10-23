Chano Moreno: "Tras anunciar la vuelta de Tan Biónica fui a dormir donde estaba internado"

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Guillermo Cabellos

Barcelona (España), 23 oct (EFE).- Hacía solo unos meses que Tan Biónica había lanzado 'Hola mundo', tercer trabajo consecutivo de los argentinos consagrado con disco de oro y de platino, cuando anunciaron que lo dejaban a mediados de 2016.

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Siete años después, en el Lollapalooza, el vocalista Chano Moreno anticipó su regreso a los escenarios. "Tras anunciar la vuelta de Tan Biónica no fui a festejar, fui a dormir como indicaba la hora del lugar donde estaba internado", confiesa a EFE el cantante, que llega a España con la gira de 'El regreso'.

La historia de Tan Biónica es la de un grupo de amigos que vivió un éxito fulgurante ante el que no supieron ponerse límites. "Empezamos a tratar de manejar las cosas como creíamos que se podían manejar y, por una sumatoria de cosas personales y grupales, las cosas no resistieron", rememora Moreno.

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Pese a que la banda había nacido en 2002 de la unión de Chano y su hermano Bambi con Seby, guitarrista, y Diega, batería, la explosión no llegó hasta 2010, cuando publicaron 'Obsesionario', un álbum con el que se convirtieron en "un grupo muy masivo en América", al que siguió 'Destinología' en 2013, consagración internacional definitiva.

"Yo llevé mal el éxito. No voy a ser tan estúpido de ser un niño y decir: '¡Ay, el éxito me duele!', porque es lo que uno anhela toda su vida, pero yo no supe gestionarlo y terminé mal de muchas maneras", admite Chano.

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En ese momento, agrega, "lo mejor fue hacer un corte", tiempo que aprovechó para iniciar una aventura por cuenta propia de la que se desprenden tres discos y que define como muy solitaria.

Con la llegada de la pandemia, la banda notó que "hubo como un fervor de vuelta por el grupo", tal y como recuerda el cantante, aunque insiste en que no sabía "qué iba a pasar" al proclamar su regreso en 2023 ante 100.000 personas en uno de sus conciertos como solista.

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"Yo había decidido parar un tiempo, cambiar un poco mi vida. Estaba en una rehabilitación para sentirme mejor, para vivir de una manera más sana, pero estaba internado y tuve que pedir permiso para ir a tocar a Lollapalooza. Era rarísimo porque después del show y tras anunciar la vuelta de Tan Biónica no fui a festejar, fui a dormir como indicaba la hora del lugar donde estaba internado", confiesa.

Lo que comenzó como un único concierto de reunión se convirtió en estadios llenos en toda Argentina a lo largo de 2024 y, posteriormente, en 'El regreso', el primer disco de Tan Biónica en una década.

"Nosotros siempre sonábamos mucho en la radio y en la televisión, y me propuse hacer canciones más complejas, lo que fue un nuevo descubrimiento. 'El regreso' tiene sus canciones más sencillas, como siempre, pero lo que rescato de ese disco es haber hecho esas canciones más complejas, que tardan más en llegar, pero me realizan como persona", cuenta Moreno.

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Una de ellas es 'Mi vida', tema alegórico al que se sumó Andrés Calamaro, en lo que considera "un capítulo maravilloso de la vida de Tan Biónica".

También colaboraron en el disco Airbag, con quienes compartieron 'Tus cosas'; y Nicki Nicole, que pidió cantar 'Boquitas pintadas', canción nunca grabada oficialmente por la banda que se erigió como su primer "viral" hace más de dos décadas porque el título coincidía con un verso de Gardel y miles de usuarios de Napster la descargaron desde la confusión.

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Ahora, desde la madurez que da la edad y la calma que ofrece el tropiezo, Tan Biónica vuelve a la industria de pleno derecho, con una gira de presentación de su último disco por América Latina y España (el jueves actuaron en Barcelona, el domingo tocan en Madrid) que Moreno describe como un "evento masivo, popular y familiar".

El siguiente paso, como en cualquier grupo, es sacar nueva música, un reto que avista como algo "absolutamente diferente a todo" y del que adelanta que "va a ser una serie de 11 capítulos, entre la ficción y la realidad, en la que se revelará una canción del nuevo disco al final de cada episodio". EFE

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(foto)