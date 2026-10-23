Australia sanciona a entidades y ciudadanos norcoreanos por financiar su programa nuclear

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Sídney (Australia), 23 oct (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este viernes la imposición de sanciones financieras y prohibiciones de viaje a dos individuos y dos entidades de Corea del Norte vinculados a "redes de trabajadores informáticos fraudulentos" que generan ingresos para financiar los programas nucleares y de misiles balísticos del régimen de Pionyang.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, explicó en un comunicado que los sancionados facilitan la contratación de trabajadores norcoreanos en el extranjero bajo identidades falsas con las que obtienen empleos en remoto, y posteriormente transfieren sus ingresos a organismos del Gobierno norcoreano.

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Las medidas, coordinadas con socios internacionales como la Unión Europea (UE), se basan en las conclusiones del Equipo Multilateral de Supervisión de Sanciones, que investiga las redes utilizadas por Corea del Norte para eludir las restricciones internacionales y financiar sus programas armamentísticos.

Entre los sancionados figuran Sim Hyon-sop y Yu Py-ung, identificados por las autoridades estadounidenses como intermediarios financieros vinculados al régimen norcoreano, según informó la cadena pública australiana ABC.

Sim figura entre las personas buscadas por el FBI desde 2023, mientras que el Departamento del Tesoro estadounidense describió a Yu en 2024 como una pieza clave de las actividades financieras ilícitas de Pionyang.

El Gobierno australiano alerta de que las redes norcoreanas recurren a trabajadores especializados en tecnologías de la información que se hacen pasar por ciudadanos de otros países para acceder a empleos en plataformas digitales y empresas extranjeras.

Los ingresos obtenidos se canalizan hacia el país asiático mediante mecanismos financieros destinados a ocultar su origen y sortear las sanciones internacionales, explicó Camberra, que alerta de que estas operaciones también representan un riesgo para las empresas, ya que pueden facilitar el robo de datos, la apropiación de propiedad intelectual y el acceso no autorizado a sistemas informáticos.

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Las autoridades avisaron, además, del uso de identidades robadas o falsificadas y de herramientas de inteligencia artificial para ocultar la nacionalidad y ampliar el alcance de estas actividades.

En julio, Australia, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Canadá y varios países europeos advirtieron de que los trabajadores informáticos norcoreanos empleaban métodos cada vez más sofisticados, incluida la inteligencia artificial (IA), para ocultar su identidad y extender sus operaciones por todo el mundo.

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Australia sostiene que la contratación y el pago de estos trabajadores pueden vulnerar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prohíben la exportación de mano de obra norcoreana, y su propia legislación sobre sanciones.

Camberra reiteró su llamamiento a Corea del Norte para que cumpla plenamente sus obligaciones internacionales y avance hacia la desnuclearización completa, verificable e irreversible, además de abandonar sus programas nucleares y de misiles balísticos. EFE