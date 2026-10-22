Terelu Campos se desmarca de la guerra entre Alejandra Rubio y Belén Esteban

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Alejada del foco mediático desde el nacimiento de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia el pasado 29 de agosto, una niña llamada Tessa, Alejandra Rubio reaparecía hace unos días ante las cámaras de Europa Press para estallar contra Belén Esteban después de que 'la patrona' reconociese que, aunque le gustaría quedar con Terelu Campos para acercar posturas después de años distanciadas, no se arrepiente de las duras críticas que en su día dirigió a la nieta de María Teresa Campos, motivo por el que la presentadora dejó de hablarle.

Dolida, Alejandra ha recordado que Belén la llamó Beyoncé por su actitud con la prensa y que llegó a decir que le habían dado trabajo en televisión por quedarse embarazada, vaticinando que el "chollo" se le acabaría pronto. Ataques que no entendió viniendo precisamente de una mujer que además era amiga de su madre, y por los que ha confesado que llegó a plantearse tomar medidas legales, aunque finalmente no lo hizo por su salud mental a pesar de que lo pasó muy mal por culpa de la ex de Jesulín de Ubrique.

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Unas durísimas palabras hacia Belén de las que se ha desmarcado Terelu. Lejos de tomar partido por su hija o salir en su defensa, la colaboradora ha preferido mantenerse al margen afirmando sorprendida que "no sé nada de lo que me hablas, cariño. Te lo digo de verdad", dejando entrever que Alejandra no le ha contado nada sobre lo que opina de su posible reconciliación con la 'princesa del pueblo'.

Esquiva, la hermana de Carmen Borrego tampoco ha querido desvelar si Belén se ha puesto en contacto con ella ya y si finalmente habrá un reencuentro para aclarar los motivos de su enfado después de años de amistad.