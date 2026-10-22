Pedro Capó anuncia su gira internacional ‘Fulanito Tour 2027’ por EE. UU. y Latinoamérica

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San Juan, 22 oct (EFE).- El cantautor puertorriqueño Pedro Capó anunció este jueves su gira internacional 'Fulanito Tour 2027, homónima de su último álbum que lanzó la semana pasada, iniciará el periplo en su Puerto Rico natal el 13 de febrero y después recorrerá escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica.

"Hay historias que nacen en un lugar, pero terminan encontrándose con el mundo entero. Fulanito es un pedacito de mi historia, de mis raíces y de todas esas vivencias que, de una forma u otra, nos conectan como seres humanos. Hoy me emociona muchísimo anunciar que nos vamos a encontrar en muchos rincones para cantar estas canciones juntos, compartir nuestras historias y reconocernos en ellas", enfatizó Capó en una publicación en su cuenta de Instagram.

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El artista que fue galardonado con dos Grammy Latinos por el éxito 'Calma' en 2019, se presentará en Nueva York, Washington D. C., Miami y Orlando, antes de llegar a Chile, Argentina, México, Colombia y República Dominicana.

"Se viene 'Fulanito Tour' 2027, familia. Qué ganas de abrazarlos, de cantar con ustedes y de darle vida a estas canciones sobre el escenario. Esto apenas comienza.... ¿Dónde nos vemos?", agregó el cantautor.

El nuevo disco de estudio ‘Fulanito’ es una producción de once canciones marcada por su regreso a Puerto Rico y por una conexión renovada con sus raíces.

El álbum también reserva espacio para la colaboración con la cantante iLe en ‘La danza del voto’, una unión que suma otra voz puertorriqueña a una producción concebida desde el vínculo con su país.

Como primer adelanto del proyecto, Capó presentó en septiembre ‘Caer y levantarse’, una canción inspirada en experiencias personales que reflexiona sobre la resiliencia y la capacidad de reconocer las herramientas que cada persona desarrolla para atravesar momentos difíciles. EFE