Comienza la última audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

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Buenos Aires, 22 oct (EFE).- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este jueves su última audiencia, que dará paso a la deliberación de los jueces, cuyo veredicto se espera recién a partir de diciembre.

La última audiencia del juicio comenzó con el alegato de la defensa del jefe de enfermeros, Mariano Perroni, uno de los siete profesionales de la salud sentados en el banquillo de los acusados.

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Acusado inicialmente de homicidio simple con dolo eventual, las escasas pruebas en su contra hicieron que se actualizara su imputación a homicidio culposo, delito por el cual la Fiscalía pidió cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional.

"Quiero que sepan que resuelvan lo que resuelvan, Mariano Perroni ya fue condenado", dijo su abogado Miguel Ángel Pierri, quien adelantó que pedirá su absolución.

El letrado expuso que a Perroni lo llamaron asesino, su madre murió en el curso de los seis años que lleva la causa y su esposa lo dejó.

"En el caso de que ustedes decidan inhabilitar a Mariano Perroni porque lo llegan a encontrar culpable, no se gasten, Mariano Perroni ya está inhabilitado. Hace cinco años que la sociedad lo estigmatizó y no le da trabajo de enfermero".

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Tras el alegato de Perroni, será el turno de la defensa del enfermero Ricardo Almirón, cuya imputación también fue actualizada a homicidio culposo y se solicitó la misma pena.

La defensa del médico clínico Pedro Di Spagna, para quien la Fiscalía y todas las querellas pidieron la absolución, también hará un breve alegato.

También son juzgados en este juicio el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, cuyas defensas alegaron esta semana.

La Fiscalía los acusó de ofrecer a Maradona un tratamiento marcado por la "desorganización absoluta" en el que llevaron a cabo distintas acciones y omisiones que produjeron el fallecimiento del ídolo, el 25 de noviembre de 2020.

La enfermera Dahiana Gisela Madrid está a su vez imputada en la causa, pero tendrá un juicio paralelo.

Este jueves habrá espacio para réplicas, donde las partes podrán contestar argumentos novedosos que hayan sido introducidos en los alegatos, así como las dúplicas, donde se podrá responder una vez más, en caso de que sea pertinente.

El juicio finalizará con las últimas palabras de los acusados, si es que los mismos deciden hacer uso de ese derecho.

El que se celebra este jueves su última audiencia es el segundo juicio por la muerte de Maradona, luego de que el primero fuera anulado en 2025, a tres meses de su inicio, por el mal accionar de una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, quien autorizó de manera clandestina la realización de un documental sobre el proceso y participó del mismo.

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Con un nuevo tribunal, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, el segundo juicio comenzó el 14 de abril de 2026 y celebró 51 audiencias, en las que se escucharon 75 testimonios y se expusieron un centenar de mensajes intercambiados entre los acusados.

Los jueces del tribunal adelantaron que se trata de un caso muy complejo, plagado de material probatorio en el que abundan los tecnicismos médicos, que llevará un tiempo considerable de deliberación. El veredicto se espera recién a partir de diciembre. EFE

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