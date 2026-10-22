Partidos de Gobierno y oposición reivindican Ceuta y Melilla en el Parlamento marroquí

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Rabat, 22 oct (EFE).- Partidos marroquíes de la coalición gubernamental y de la oposición reclamaron la soberanía de su país sobre Ceuta y Melilla y el nacionalista Istiqlal advirtió de que la asociación con España no puede desarrollarse a costa de la integridad territorial de Marruecos.

Estas posturas se expresaron este jueves en el Parlamento marroquí durante el debate sobre el programa del nuevo Gobierno, presidido por Fatima Ezzahra el Mansouri y formado tras las elecciones legislativas del mes pasado.

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El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), que lidera la coalición gubernamental, pidió que continúe la labor nacional y diplomática para "completar la unidad territorial" de Marruecos y defender su "legítimo derecho a recuperar Ceuta, Melilla y las islas marroquíes ocupadas".

Precisó que esta acción debe realizarse en el marco de "una visión nacional responsable, basada en la legitimidad histórica y jurídica, así como en el diálogo y los medios pacíficos".

Istiqlal (PI, que forma parte de la coalición gobernamental) aseguró que por "importante y profunda que sea esta asociación (entre España y Marruecos), no puede construirse a costa de los principios irrenunciables de Marruecos, en particular su soberanía y su integridad territorial".

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"Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar con fines partidistas o mediáticos las cuestiones relacionadas con nuestra soberanía nacional, o de utilizarlas para incitar al odio y la discriminación y alimentar las tensiones entre los dos pueblos vecinos", añadió la formación.

El PI alabó la profundidad de las relaciones bilaterales, pero advirtió que no acepta que "se utilicen como instrumento de presión o chantaje, ni que el respeto a su integridad territorial y su soberanía nacional sea objeto de negociación".

Subrayó que una verdadera asociación no se construye "ignorando las cuestiones pendientes", sino sobre "la confianza mutua, el respeto explícito a los principios fundamentales de cada parte y la capacidad de gestionar las diferencias mediante el diálogo, la sensatez y la responsabilidad".

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El Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista opositor) condenó "enérgicamente" la visita del rey Felipe VI, el pasado día 13, a la ciudad española de Ceuta, a la que se refirió como "ciudad ocupada".

Asimismo, rechazó las "actuaciones temerarias y las campañas de provocación" emprendidas contra Marruecos y sus símbolos nacionales y soberanos por determinados sectores políticos, partidistas y mediáticos españoles y europeos.

Reafirmó que Ceuta y Melilla, y las islas chafarinas y todos los enclaves "ocupados" son "territorios marroquíes que lo fueron y seguirán siéndolo". "Ninguna visita, sea cual sea su nivel, procedente de España o de Europa, podrá alterar estas realidades inmutables".

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La formación islamista evocó el discurso pronunciado por Mohamed VI a principios de mes, durante la apertura del curso legislativo, cuando el monarca afirmó que la "asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario, y jamás será objeto de presión, amenaza ni chantaje".

"Nos mantenemos firmes en la recuperación de Ceuta, Melilla, las islas y enclaves ocupados, junto con un programa urgente para el desarrollo de las regiones fronterizas", precisó la Coalición de Izquierdas (CI, también opositora).

"Nuestra unidad territorial es un principio soberano inquebrantable que no admite negociación", precisó.

Las declaraciones de estas formaciones profundizan en las posiciones que ya habían expresado tras la crisis provocada por el cruce masivo de migrantes irregulares a Ceuta del pasado 30 de julio, que se saldó con más de 140 muertos. EFE

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