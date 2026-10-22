Osborne encara con optimismo la campaña de Navidad, que concentra cerca del 60% de sus ventas

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El consejero delegado de Osborne, Fernando Terry, ha asegurado que la compañía que cuenta con marcas como Cinco Jotas, Caviar Riofrio y Montecillo, entre otras, afronta con optimismo la inminente campaña de Navidad que concentra cerca del 60% de sus ventas anuales.

"La campaña de Navidad para una compañía como nosotros representa casi el 60% de las ventas del conjunto del año. Nos jugamos una parte importante de los ingresos, que está muy concentrado en Cinco Jotas y Sanchez Romero Carvajal", ha asegurado en rueda de prensa.

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El directivo ha señalado que la preparación de la campaña navideña comienza prácticamente en julio, con la organización de los productos y la coordinación con los operadores logísticos, tanto en España como en el exterior.

Terry se ha mostrado optimista por las sensaciones trasladadas por los equipos y por la evolución de los preparativos comerciales. "No tenemos por qué pensar que va a ir mal", ha señalado, recordando que una parte determinante de los ingresos del ejercicio depende de estos últimos meses del año.

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INNOVACIÓN EN NUEVOS PRODUTOS PARA CRECER

El directivo ha avanzado que la innovación con lanzamientos como Nordés 0,0 o el primer whisky de Carlos I, y la entrada en nuevas categorías se perfilan como palancas para crecer y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Así, ha destacado que estudia el entrar en nuevas categorías como el whisky escocés o el tequila, donde "no" están presentes. "Estamos intentando hacer cosas, no sólo para España sino para tener un portfolio más completo a nivel global", ha señalado.

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Por otro lado, Osborne se ha fortalecido con adquisiciones para impulsar su negocio, ya que hace unes meses se hizo con el 5% de Octopus (APAC) Holdings Limited, una empresa de distribución cotizada en Singapur. "Nos lanzamos a crecer en el mercado del Sudeste Asiático, donde hay planes ambiciones, pero que llevan su tiempo", ha explicado.

De esta forma, Terry ha enmarcado estos planes en una estrategia del grupo que combina la expansión internacional, ya que el negocio exterior representa el 37% de las ventas del grupo, el desarrollo de productos y la búsqueda de oportunidades de crecimiento inorgánico, con operaciones ajustadas a la capacidad financiera de la compañía.

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Asimismo, ha señalado la evolución favorable de la ginebra Nordés en mercados como Italia y China y ha defendido el potencial del exterior frente a un mercado nacional marcado por la competencia y la presión sobre los precios.

Por otro lado, respecto a la evolución económica del grupo, el consejero delegado de Osborne ha explicado que las inversiones realizadas durante los dos últimos años han elevado las amortizaciones, por lo que ha impactado en el beneficio. Además, ha señalado el encarecimiento de la energía y de las materias primas, especialmente en el negocio ibérico, como factores de presión sobre la rentabilidad.

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Para hacer frente a esta situación, Osborne ha avanzado que está implantando "medidas de eficiencia" y revisando fórmulas de aprovisionamiento para reducir costes, que esperan que sean visibles a finales de 2027.

MENOR GRADUACIÓN Y NUEVOS FORMATOS

En relación con la evolución del consumo de alcohol y los nuevos hábitos de consumo, Terry ha reconocido un cambio de tendencia y ha situado entre los retos del sector la adaptación a los consumidores jóvenes, los nuevos formatos y las distintas ocasiones de consumo.

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"Habrá que bajar la graduación de los productos y buscar nuevos formatos", ha señalado el directivo, que apunta a la necesidad de identificar nuevos momentos de consumo, más allá de los tradicionalmente vinculados a la noche, como el aperitivo o el tardeo.

De esta forma, entre las iniciativas de Osborne, ha citado el lanzamiento de Nordés 0,0 y el desarrollo de aperitivos de baja graduación. También ha mencionado un formato listo para beber de Veterano con cola destinado al mercado alemán, como ejemplo de adaptación a las preferencias de cada país.

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En este contexto, Terry ha defendido que la innovación debe extenderse igualmente al negocio de alimentación. Así, ha avanzado que la compañía se encuentra renovando su gama de loncheados ibéricos y ampliando su oferta de embutidos, con novedades como un chorizo ibérico y otros nuevos productos para complementar el catálogo.