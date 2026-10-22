Los 15.000 euros de los premios de poesía de la Diputación de Soria viajan a Málaga y Venezuela

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Los 15.000 euros de los premios de poesía de la Diputación de Soria han viajado hasta Málaga al alzarse Lola Ros con los 5.000 euros del XLII premio Gerardo Diego para autores noveles y hasta Venezuela de la mano de Cristina Gálvez, autora de la obra ganadora del premio Leonor, dotado con 10.000 euros.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y el diputado de Cultura, Enrique Rubio, han sido los encargados de desvelar el nombre de los ganadores de estas "dos importantes citas culturales", abrir las plicas y hacer la llamada en directo.

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El XLII Premio Gerardo Diego ha sido el de la obra número 218 'Ver crecer el pasto', cuyo autor es Lola Ros de residente en Málaga y natural de Molina de Segura (Murcia), ganadera y profesora.

En cuanto al XLV Premio 'Leonor' de Poesía, la ganadora ha sido la obra número 916 'Flora encendida', de Cristina Gálvez de Caracas (Venezuela).

Un año en el que se han recibido 1.326 originales, 1.005 de ellos candidatos al XLV Premio Leonor de Poesía, y otros 321 para el XLV Premio Gerardo Diego y que han llegado desde 35 países.

"Una cifra que demuestra a gran acogida de los premios y que lleva el nombre de Soria más allá de las fronteras", ha apuntado Serrano.