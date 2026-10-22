La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí destruye un dron sobre la región de Riad

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Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno de Yemen han confirmado este jueves la interceptación de un dron sobre la región de Riad, procediendo a su destrucción, en medio de los ataques lanzados por milicianos hutíes desde Yemen contra objetivos en Arabia Saudí.

Según ha informado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, en un mensaje en redes sociales, las fuerzas han confirmado "la interceptación y destrucción de un dron en la región de Riad".

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En las últimas horas las fuerzas que respaldan a las autoridades yemeníes han confirmado que han abatido total de siete drones en distintas provincias, además de en Riad, en la región oriental y en la región sur.

Algunos de estos incidentes han sido atribuidos directamente a "la milicia hutí terrorista" y se encuadran en el recrudecimiento del conflicto en Yemen, punto en el que los rebeldes yemeníes han lanzado ataques contra aeropuertos en Arabia Saudí el último el de la ciudad de Dammam, en el este de Arabia Saudí, con un saldo de al menos dos muertos.

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