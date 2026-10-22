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Justicia suiza confirma condena de 14 años a Sperisen, exjefe de la policía guatemalteca

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Ginebra, 22 oct (EFE).- El Tribunal Federal de Suiza confirmó este jueves la condena a 14 años de prisión por complicidad en siete asesinatos al exjefe de la Policía Nacional de Guatemala entre 2004 y 2007, Erwin Sperisen, quien había recurrido la anterior sentencia de un tribunal de Ginebra.

La sentencia del máximo tribunal helvético pone fin a la vía judicial dentro de Suiza, tras un largo proceso iniciado hace 15 años, aunque la defensa aún plantea acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para apelar el dictamen.

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El proceso gira en torno a la complicidad de Sperisen, con doble nacionalidad suiza y guatemalteca, en el asesinato de siete presos en el contexto de una operación policial para recuperar el control de la cárcel de Pavón (a las afueras de Ciudad de Guatemala) en 2006. EFE

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