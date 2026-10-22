JD Vance encabeza una oración tras desmallarse una asistente en un mitin electoral

Guardar

Washington, 22 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezó este jueves una oración junto al público durante un mitin electoral, después de que una asistente se desmayara y tuviera que ser atendida por el personal médico.

Vance, el católico de mayor rango en la Administración de Donald Trump, comenzó a rezar un padrenuestro mientras la mujer recibía asistencia en la grada situada detrás de él y varias personas trataban de abanicarla con carteles de campaña.

PUBLICIDAD

El vicepresidente se acercó después a la mujer para comprobar su estado y luego regresó al atril, desde donde informó de que la afectada se encontraba mejor y reanudó su discurso.

En el mismo mitin, celebrado en Nebraska de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, un asistente pidió a Vance que se presente a las presidenciales de 2028, a lo que el dirigente respondió que primero debe centrarse en los comicios legislativos.

PUBLICIDAD

Vance, nacido en Ohio en el seno de una familia de escasos recursos, publicó un libro en el que relata su acercamiento a la fe y su conversión al catolicismo en la edad adulta.

Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre elecciones de medio mandato para renovar el Congreso, en las que está en juego al actual mayoría republicana que respalda la agenda de Trump. EFE