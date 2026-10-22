Heridos dos estudiantes tras un ataque con machete en un instituto en Rumanía

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Al menos dos estudiantes han resultado heridos este jueves tras un ataque con machete perpetrado por otro alumno en un instituto de la ciudad rumana de Pitesti, en el sur del país, según han confirmado las autoridades, días después de otro suceso similar en Bistrita.

La Policía del condado de Arges ha señalado que el atacante, de 15 años, entró en el centro con un machete e hirió a un compañero de clase en un brazo. Tras ello, "agredió a otro estudiante" del centro, sin más detalles sobre esta agresión, según ha recogido el portal rumano de noticias Digi24.

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El portavoz de la Policía de Arges, Bogdan Ghebaur, ha señalado que el agresor, que ya ha sido detenido, será sometido a pruebas para determinar si puede ser procesado por sus acciones, dado que es menor de edad.

El suceso ha tenido lugar en el Instituto Técnico Armand Calinescu de Pitesti en el marco de lo que otro estudiante que ha presenciado los hechos haya enmarcado en un contexto de disputas entre el atacante y la principal víctima.

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Días antes, un alumno de trece años agredió con arma blanca a un compañero y una profesora en Bistrita. La docente, de 28 años, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por las heridas sufridas, si bien se encuentra fuera de peligro.