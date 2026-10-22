Grecia denuncia la "potencial amenaza" del acuerdo marítimo entre Turquía y Libia

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Las autoridades de Grecia han denunciado este jueves la "potencial amenaza" que supone la reciente ratificación del memorándum sobre delimitación marítima firmado por Turquía y Libia y que afecta especialmente a los territorios griego, chipriota y egipcio, cuyos gobiernos han mostrado su rechazo a las acciones de Ankara respecto a las disputas marítimas en el Mediterráneo oriental.

El representante permanente de Grecia ante la ONU, Aglaia Balta, ha mostrado su preocupación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha subrayado los "riesgos" que supone este acuerdo para "la seguridad y la estabilidad" de la región, según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.

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Sus palabras llegan un día después de que el Parlamento de Tobruk, sede de las autoridades del este de Libia, ratificara el memorándum de entendimiento suscrito en 2019 entre Turquía y el entonces Gobierno de Trípoli (la administración rival, reconocida por la comunidad internacional), pese a que hasta ahora la administración oriental había rechazado el pacto por haberse negociado sin su participación.

La decisión supone un giro en las relaciones entre Ankara y las autoridades del este de Libia, encabezadas por el mariscal Jalifa Haftar, después de años de desencuentros políticos. De hecho, el Parlamento de Tobruk también ha anunciado la revocación de una resolución aprobada en 2020 por la que suspendía sus relaciones políticas con Turquía.

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El acuerdo ha suscitado desde su firma también el rechazo de Chipre y Egipto, que consideran que la delimitación marítima pactada entre Ankara y Trípoli en su memorándum vulnera sus derechos soberanos en el Mediterráneo oriental, especialmente en lo relativo a las aguas situadas al sur de la isla griega de Creta.