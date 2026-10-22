El presidente de República Checa reclama una posición europea y un negociador para conversaciones en Ucrania

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El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha reclamado este jueves a Europa establecer una posición común y acordar un negociador para participar en las conversaciones entre Rusia y Ucrania para el fin de la guerra, incidiendo en que los europeos deben estar implicados en un proceso que, en última instancia, afecta a la seguridad del continente.

"¿Cómo podemos hablar de seguridad europea sin involucrar a los europeos? Primero debemos hacer todo lo posible para desarrollar los europeos una idea claramente formulada para las negociaciones", ha señalado en una entrevista en el diario alemán 'Bild', en el marco de su viaje al país.

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De esta forma ha pedido que el continente tenga "un debate interno" para alcanzar una "posición europea más amplia" en las negociaciones respecto a la guerra en Ucrania, paso previo a designar a un representante en las negociaciones.

"Tras este debate, deberíamos identificar a una persona o grupo de personas que hablen en nombre de Europa. No necesariamente representantes de la UE o la OTAN, sino simplemente líderes políticos que reciban un mandato de los demás para llevar a cabo las negociaciones", ha explicado, sin detallar que nombres tiene en mente para representar los intereses europeos en unas eventuales negociaciones.

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Eso sí, Pavel ha hablado abiertamente de que Europa tiene que hacer ofertas a Rusia para que ponga fin a la guerra y tiene que jugar con su atractivo comercial. De esta forma ha señalado que la baza europea pasa por "la reanudación de las relaciones económicas, la cooperación y el comercio" con Moscú, "lo cual resulta bastante tentador para Rusia".

En todo caso, el presidente checo ha incidido en la necesidad de que Europa unifique sus filas asegurando que la división hace que otras potencias como Estados Unidos "no tomen en serio" al continente. "Ven lo divididos que estamos, lo débiles que somos, lo mucho que tardamos en tomar una decisión. Si no cambiamos eso muy pronto, nos volveremos irrelevantes", ha avisado.

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PUTIN TIENE "UN MIEDO CASI OBSESIVO" A SER ASESINADO

Respecto a la situación en Ucrania, el que fuera presidente del Comité Militar de la OTAN, rango militar más alto en la organización, ha asegurado que Rusia también da signos de fatiga bélica y está registrando en torno a 50.000 muertos o heridos al mes. "Esto supera con creces la capacidad de Rusia para compensar sus pérdidas de personal mediante el reclutamiento", ha especificado.

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Según Pavel, ha argumentado que los recursos militares rusos están "agotados" después de un conflicto que se ha prolongado más de cuatro años. "La situación social allí no es nada buena, y la situación económica es muy sombría", ha dicho.

Así las cosas, ha atribuido la continuidad de la guerra a que el presidente ruso sigue convencido de la buena marcha de la contienda basándose en información militar que, según el mandatario checo, está equivocada. "Creo que está mal informado en varios aspectos", ha apuntado.

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Igualmente ha señalado un supuesto aislamiento de Putin. "No confía en mucha gente. Además, tiene un miedo casi obsesivo a ser asesinado. Y si está rodeado de un número reducido de personas, estas pueden filtrar con bastante éxito la información que quieren que escuche", ha declarado.