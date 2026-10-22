Bruselas aplaza al 3 de diciembre la convocatoria para las gigafactorías de IA tras no recibir ofertas

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La Comisión Europea ha ampliado el plazo hasta el próximo 3 de diciembre para la presentación de solicitudes de la convocatoria destinada a crear hasta siete gigafactorías de inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea, prevista inicialmente para el 12 de noviembre, tras no haber recibido ninguna oferta, según fuentes consultadas por Europa Press.

Se trata de una iniciativa con la que Bruselas prevé movilizar más de 30.000 millones de euros en inversión pública y privada para dotar al bloque de las infraestructuras necesarias para desarrollar modelos avanzados de esta tecnología.

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El consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, aún no ha presentado su candidatura para hacerse con una de estas infraestructuras, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, que añaden que el resto de países tampoco han concurrido aún a la convocatoria.

Bruselas calcula aportar hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional con el objetivo de atraer al menos otros 20.000 millones de inversión privada y sostiene que las futuras instalaciones estarán al servicio de empresas, pymes, 'startups', centros de investigación, universidades y administraciones públicas para desarrollar, entrenar y ejecutar este tipo de sistemas.

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Con ese objetivo, podrán concurrir a la convocatoria consorcios integrados por compañías, entidades públicas e inversores, entre otros socios, con proyectos que podrán ubicarse en un único Estado miembro o repartirse entre varios países y que serán evaluados mediante un procedimiento "competitivo", según comunicó el pasado 30 de julio el Ejecutivo comunitario.

La financiación se canalizará a través de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC), que junto a 18 Estados miembros --entre ellos España-- comprará de forma conjunta el acceso a la potencia de cálculo de las gigafactorías que resulten seleccionadas.

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La convocatoria prevé dos modalidades de ayudas para respaldar hasta siete proyectos, con financiación europea de hasta 500 millones de euros por instalación en una primera modalidad y de hasta 1.000 millones en otra, distribuidas entre las dos fases de desarrollo.

Además, Bruselas informó de la firma de cartas de intenciones con las compañías estadounidenses AMD, Nvidia y Qualcomm para facilitar a los futuros consorcios el acceso al hardware necesario para desarrollar estas instalaciones, una medida que enmarca en el acuerdo comercial alcanzado recientemente entre la UE y Estados Unidos.

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Tras este aplazamiento de la convocatoria, que estaba prevista inicialmente para el 12 de noviembre, el plazo permanecerá abierto hasta la nueva fecha límite citada, 3 de diciembre, y la Comisión prevé adoptar las decisiones de adjudicación a principios de 2027 para iniciar ese mismo año la construcción de las primeras gigafactorías.

"ESPAÑA VA A ALBERGAR UNA DE LAS PRIMERAS GIGAFACTORÍAS"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reiterado este jueves su convicción de que "España va a albergar una de las primeras gigafactorías" de IA en Europa, en un contexto marcado por las próximas elecciones generales españolas, convocadas para el 29 de noviembre.

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Así se ha pronunciado en su intervención en la novena edición del Foro Alianza por el Desarrollo del Talento Digital de la patronal de la industria digital en España, Ametic, donde ha pedido que más jóvenes se inscriban en las más de 250 formaciones de Formación Profesional en inteligencia artificial (IA), ciberseguridad y 'big data'.

En este contexto, López ha lamentado que Europa haya perdido la primera parte de la carrera tecnológica, pero ha defendido que no tiene por qué perder la segunda parte de esa carrera.

"Europa perdió la primera parte de la carrera tecnológica, pero no tenemos por qué perder la segunda parte de esa carrera. Se trata de que las sociedades, las economías, sepan adaptarse y adoptar la IA de forma masiva", ha destacado.

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El titular de Transformación Digital ha explicado que se trata de que las sociedades y las economías, sepan adaptarse y adoptar la IA de forma "masiva".

Esta edición ha analizado los grandes desafíos del talento en un mercado laboral en plena transformación, y lo ha hecho en un sector en el que el 90,4% de las empresas reconoce dificultades para contratar talento cualificado, de acuerdo con el 'Estudio sobre Salarios y Política Laboral' que la asociación ha presentado durante la jornada.

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CONSORCIO ESPAÑOL

El Ejecutivo de Pedro Sánchez autorizó el pasado mes de julio una inversión de 719 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como 'SEPI Digital', en el consorcio que desarrollará una gigafactoría avanzada de IA con la que España concurrirá a la convocatoria europea.

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A ello se suma el pago de una contribución voluntaria de 300 millones de euros, autorizado por el Consejo de Ministros en junio a EuroHPC, en concepto de servicios.

Banco Santander, ACS y Telefónica son los tres inversores privados principales del proyecto español y controlarán de forma conjunta el 47% del capital de la sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.

Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanza el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad, mientras que el Gobierno ostentará un 47,99% a través de la SETT y la Generalitat de Cataluña dispondrá inicialmente de un 1%.

El proyecto contará con una doble sede en Móra la Nova (Cataluña) y en San Fernando de Henares (Madrid), movilizará alrededor de 5.000 millones de euros y permitirá que universidades, pymes, centros de investigación e instituciones españolas multipliquen su capacidad de investigar e innovar y refuercen la competitividad del país en la carrera por la inteligencia artificial.