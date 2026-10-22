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Aumentan a dos muertos y 34 heridos las víctimas en nueva ola de ataques rusos en Kiev y otras regiones

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Las autoridades ucranianas han elevado este jueves a dos muertos y 34 heridos el balance de víctimas en una nueva ola de ataques rusos en la capital, Kiev, y otra decena de regiones ucranianas, en unos ataques que llegan solo unas horas después de que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniera con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar el fin del conflicto.

"Rusia lanzó otra oleada de ataques contra Ucrania durante la noche, en los que murieron al menos dos civiles y otros 34 resultaron heridos en distintas partes del país", ha confirmado el Ministerio de Exteriores ucraniano, actualizando el balance ofrecido a primera hora.

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En concreto en la región de Kiev, una persona ha muerto y 22 han resultado heridas, entre ellos cuatro menores, tras golpear zonas residenciales, infraestructuras energéticas y de transporte, negocios y un monasterio.

Mientras, ataques rusos en la región de Járkov se ha saldado con una persona muerta y 13 heridas, además de daños en viviendas, un edificio de oficinas y un centro médico, han detallado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, que elevan a 12 las provincias atacadas esta noche, siendo golpeada en esta ofensiva una cadena privada de radiodifusión en la región de Poltava así como distintas infraestructuras energéticas.

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Estas mismas autoridades han señalado que cinco personas han resultado heridas, entre ellos dos niños de 8 y 13 años, en la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, a consecuencia de un ataque aéreo ruso que ha golpeado edificios de apartamentos, un hotel, una tienda y varios coches.

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