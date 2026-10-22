1-0. El Cartaginés toma ventaja sobre Olimpia y sueña con la final de Copa Centroamericana

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San José, 21 oct (EFE).- Un gol del mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández bastó al Cartaginés costarricense para imponerse este miércoles por 1-0 sobre el Olimpia hondureño en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana y sueña con alcanzar la final del certamen por primera vez.

El Cartaginés abrió el marcador al minuto 14 cuando el extremo panameño Manuel Morán se escapó por la banda derecha y sirvió un pase retrasado al área donde apareció el delantero mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández para batir al guardameta hondureño Edrick Menjívar con un remate colocado.

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No pudo tener mejor inicio de partido el Cartaginés del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro y la balanza se inclinó aún más al minuto 39 cuando el delantero Yustin Arboleda se fue expulsado debido a que golpeó con el codo en la cara a un rival.

El Cartaginés no consiguió traducir en más goles su buen primer tiempo en el estadio José Rafael 'Fello' Meza y poco a poco fue perdiendo ímpetu y precisión en el último cuarto de campo ante un rival ordenado que nunca dejó de intentar, sin mayor riesgo, alcanzar el empate en alguna jugada de contragolpe.

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A partir de la expulsión el partido transitó entre el dominio del conjunto local y un Olimpia que apostó a evitar más daños con miras al partido de vuelta de la próxima semana en Honduras.

El portero Menjívar se erigió como figura del conjunto hondureño al negar el gol a Morán en un mano a mano, y a él se unió la zona defensiva del Olimpia que se comportó a la altura para no conceder más goles.

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El chileno Juan Carlos Gaete ingresó en el segundo tiempo e intentó comandar el ataque del Cartaginés desde el extremo izquierdo, pero sus centros no conectaron con Morán ni Hernández.

Los últimos 10 minutos del compromiso fueron de dominio del Olimpia a pesar de tener un jugador menos en el campo y aunque el cuadro hondureño quiso tejer alguna jugada de gol, sus intentos se estrellaron contra la zaga local.

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Hernández tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja para su equipo en la última jugada del partido cuando recibió un pase en el área, sin embargo su remate se fue por encima de la portería rival.

- Ficha técnica:

1. Cartaginés: Kevin Briceño, José Quirós (Diego González, m.58), Luis Olivas, Diego Mesén, Carlos Barahona (Johan Cortés, m.72); Luis Flores, Gian Mauro Morera (Douglas López, m72), Claudio Montero (Juan Gaete, m.58); Manuel Morán, Joaquín Alonso Hernández y José de Jesús González (Geancarlo Castro, m.80).

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Entrenador: Amarini Villatoro

0. Olimpia: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales (Kevin Güity, m.69); Jack Jean Baptiste (José García, m.69), Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Imanol Enríquez (Kilmar Peña, m.69); Yustin Arboleda y Jorge Benguché (Nicolás Dibble, m.80).

Entrenador: Eduardo Espinel.

Árbitro: el guatemalteco Walter López. Amonestó a Claudio Montero y Diego Mesén, del Cartaginés; y a Jorge Álvarez, del Olimpia. Expulsó a Yustin Arboleda, del Olimpia.

Gol: 1-0, m.14: Joaquín Alonso Hernández.

Incidencias: Partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de la Concacaf, disputado en el estadio José Rafael 'Fello' Meza de la ciudad costarricense de Cartago. EFE