Gobierno y oposición cierran el tercer ciclo de diálogos con acuerdos sobre inhabilitaciones políticas

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Las delegaciones del Gobierno Nacional de Venezuela y de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 han anunciado este miércoles la culminación del tercer ciclo de conversaciones para la estabilización y democratización del país, sellando acuerdos clave que incluyen la revisión de las inhabilitaciones políticas y la creación de una comisión conjunta para recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra.

A través de un comunicado conjunto leído por los jefes negociadores de ambas delegaciones, Jorge Rodríguez (por parte del Gobierno) y Dinorah Figuera (por la AN de 2015), las partes han detallado los resultados obtenidos tras seis jornadas de trabajo en Caracas.

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En el ámbito político, el acuerdo más destacado es el compromiso de "iniciar un proceso de revisión profunda" de varios instrumentos legales para fortalecer la convivencia democrática. Entre ellos, destaca la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, acordando revisar de forma específica "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" que ha impedido a numerosos dirigentes opositores concurrir a las urnas. También se ha puesto sobre la mesa la revisión de la Ley de Partidos Políticos para garantizar el pluralismo, y la tipificación del delito de terrorismo en la legislación vigente.

Asimismo, ambas delegaciones han anunciado el inicio del debate para la creación de una "Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana", concebida como una instancia de protección de derechos políticos, que podría materializarse a través de una nueva ley o como un derivado directo de la mesa de diálogo.

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En el terreno económico y humanitario, Gobierno y oposición han acordado conformar una "delegación paritaria" que gestionará ante las autoridades del Reino Unido la "necesidad y urgencia" de recuperar las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. El objetivo, según el texto, es destinar estos recursos a "atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto" que golpeó La Guaira y zonas aledañas a Caracas el pasado junio, así como a la recuperación de los mermados servicios públicos del país.

Sobre este punto, Figuera ha defendido en rueda de prensa el papel de la AN de 2015 en la protección de estos activos frente al Gobierno del expresidente Nicolás Maduro, celebrando que el oro "valga hoy el doble". La jefa de la delegación opositora ha confirmado que la comisión estará integrada por tres representantes del Gobierno interino (encabezado por Delcy Rodríguez) y tres de la Asamblea, para facilitar la llegada de estos fondos y dar una "respuesta social y de habitabilidad" a la población vulnerable.

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ELECCIONES Y CONTROL PETROLERO

Durante su intervención, Figuera ha sido cuestionada sobre el calendario electoral y las recientes afirmaciones que apuntan a que los comicios presidenciales podrían demorarse hasta 2027 o principios de 2028. La negociadora ha matizado que la fijación de la fecha corresponde en exclusiva al Consejo Nacional Electoral (CNE), pero ha reiterado que "la voluntad política" es que el país recupere la senda electoral tras culminar el proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos. "Anuncios aledaños que crean incertidumbre le hacen poco servicio a la voluntad política que tenemos ambas partes", ha zanjado.

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Por su parte, Jorge Rodríguez ha sido tajante al ser preguntado por las especulaciones de que Estados Unidos controla los ingresos petroleros de Venezuela. "Por supuesto que Venezuela controla todo lo correspondiente a los recursos que obtiene por concepto de la venta de petróleo a todos los países del mundo", ha asegurado Rodríguez, quien ha atribuido estas informaciones al clima de campaña electoral en Estados Unidos por las próximas elecciones de medio mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre en el país norteamericano.

El dirigente gubernamental ha reivindicado la firma reciente de "el más importante acuerdo petrolero que se haya firmado en los últimos 100 años", un pacto que, a su juicio, beneficia tanto a Washington como a Caracas, garantizando ingresos para atender las necesidades del pueblo venezolano.

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El próximo ciclo de negociaciones, que cuenta con el respaldo expreso de la Administración estadounidense de Donald Trump, está previsto que se inicie entre el 11 y el 15 de noviembre.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció recientemente que la Administración estadounidense no la haya incluido en estas conversaciones políticas que se han desarrollado durante esta semana en Caracas. En este sentido, Machado destacó el distanciamiento con la Casa Blanca tras meses en los que Washington la ha dejado al margen para favorecer la continuidad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

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