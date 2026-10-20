Presidente del Frente Amplio apoya a Lula y asegura que Uruguay no quedará aislado

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Montevideo, 20 oct (EFE).- El presidente del Frente Amplio uruguayo, Fernando Pereira, dijo este martes que tiene "una enorme confianza" en que Luiz Inácio Lula da Silva sea reelecto como presidente de Brasil y avisó que su país no quedará aislado sea cual sea el resultado.

Este domingo, el actual mandatario y el senador Flávio Bolsonaro se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que se prevé muy reñida, según las últimas encuestas.

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El pasado 4 de octubre, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos, frente al 45,16 % de Lula.

"Yo tengo enorme confianza en que Lula gane la elección. Ha estado en momentos mucho más complejos que estos. Como ustedes han visto, las encuestas dan empate técnico y tengo la teoría de que en ese empate técnico va a haber una victoria de Lula", aseguró Pereira a la prensa.

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Consultado sobre si un eventual triunfo de Bolsonaro podría dejar aislado a Uruguay, apuntó que no porque la discusión de los Gobiernos es entre Estados y no entre partidos.

"No es el Frente Amplio que va a discutir con el partido liberal de Bolsonaro. Es el presidente (Yamandú) Orsi el que va a dialogar con el presidente Bolsonaro, si es electo", enfatizó Pereira.

En ese sentido, dijo que Uruguay ya discutió con otros Gobiernos de derecha de América Latina y recordó que eso no ha sido un impedimento para alcanzar acuerdos.

"Uno queda aislado cuando abandona las ideas", dijo el presidente del Frente Amplio, quien agregó que espera que, en caso de ser electo como nuevo mandatario, Bolsonaro "cuide una política de Estado que colocó a Brasil en un lugar muy importante".

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Finalmente, Pereira destacó que en la elección brasileña puedan votar tanto quienes viven en ese país como quienes lo hacen en el extranjero y apuntó que el hecho de que Uruguay no tenga habilitado el voto consular o epistolar "es la cosa más ridícula" que ha visto. EFE