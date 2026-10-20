Los ucranianos cierran filas en torno a Zelenski ante las presiones de Estados Unidos

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 20 oct (EFE).- Los ucranianos cierran filas en torno a su presidente, Volodímir Zelenski, ante lo que consideran un intento de Estados Unidos de obligar a su país a capitular mientras el país invadido trata de proteger sus intereses fundamentales.

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Las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, las nuevas restricciones a la ayuda militar y la posibilidad de que se celebren conversaciones de paz sin Ucrania han vuelto a suscitar alarma e indignación entre la población ucraniana.

"Trump apoya abiertamente a Putin y financia una guerra genocida contra el pueblo de Ucrania, que lucha por su libertad", subrayó en X Oleksandra Matviichúk, Premio Nobel de la Paz de 2022.

"Es aterrador pensar que puedan tomarse decisiones sobre el futuro de Ucrania sin que Ucrania participe", declaró a EFE Daria Novitska, una profesora de inglés de 32 años que vive entre Járkov, duramente bombardeada, y Kiev.

"Apoyo las negociaciones y la búsqueda de una manera de poner fin a la guerra, pero la paz no puede consistir simplemente en aceptar las condiciones impuestas por la parte más fuerte, capitular o renunciar a nuestros territorios", recalcó Novitska, que recibe tratamiento contra el cáncer en medio de los ataques contra infraestructuras civiles.

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Según una encuesta publicada el lunes por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 61 % de los encuestados se opone firmemente a la exigencia de Rusia de que las tropas ucranianas se retiren de las zonas de la región de Donetsk que siguen bajo control de Kiev, incluso a cambio de garantías de seguridad.

La insinuación de Trump de que quien impide la paz es Zelenski y no el presidente ruso, Vladímir Putin, tampoco ha encontrado mucho respaldo entre los ucranianos.

"Aunque no estoy de acuerdo con algunas decisiones internas de Zelenski, creo que nuestro presidente defiende bastante bien nuestros intereses en el ámbito internacional", afirmó Novitska.

Cuanto más insinúa Trump que es necesario sustituir a Zelenski, más se aferran los ucranianos a su presidente, que ha mantenido una postura coherente en la defensa pública de los intereses fundamentales del país, señaló también Mikola Bielieskóv, investigador militar del Instituto de Estudios Estratégicos.

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Muchos ucranianos quieren un nuevo presidente después de la guerra, pero son plenamente conscientes de que los esfuerzos por alcanzar la paz se ven frustrados por "Rusia y sus ambiciones imperialistas", comentó Antón Grushetski, director del instituto.

Subrayó que lo que necesita Ucrania ahora son interceptores para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y aliados "verdaderamente comprometidos con la libertad y la democracia" que no conviertan a Ucrania en un "chivo expiatorio" mientras hacen negocios con Rusia.

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Aunque Zelenski se ha abstenido de criticar directamente a Trump, ha expresado abiertamente su decepción por las actuaciones de Estados Unidos y por sus consecuencias negativas.

"No puede limitarse a guardar silencio en la situación actual, a pesar de su habitual tendencia a mostrarse muy conciliador con Trump", recalcó a EFE Volodímir Dubovík, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional I. Méchnikov de Odesa.

La conversación entre Zelenski y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, este martes demuestra que Trump no puede ignorar por completo que "la mayoría de los estadounidenses" apoya a Ucrania, opinó el analista Vitali Pórtnikov.

Zelenski y Rubio abordaron los retrasos en el suministro de munición para los sistemas de defensa antiaérea y en la transmisión de alertas tempranas sobre los ataques rusos con misiles balísticos, así como las restricciones al uso del servicio de internet por satélite Starlink, que han perjudicado la capacidad de Ucrania para defenderse de los ataques aéreos rusos.

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Muchos esperan que la situación pueda mejorar después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE.UU., que determinarán si los republicanos mantienen su actual mayoría en el Congreso ante unas encuestas favorables para la oposición demócrata en ambas cámaras.

Sin embargo, Dubovík no cree que las tensiones entre EE.UU. y Ucrania disminuyan después de las elecciones.

"La solución pasa por redoblar los esfuerzos con la Coalición de los Voluntarios, los europeos y otros socios, y acelerar el desarrollo y la producción de armamento", subrayó.

"Es importante que Ucrania mantenga la unidad, trabaje con sus socios europeos y aproveche al máximo sus propias capacidades, tanto militares como diplomáticas. Cuanto más sólida sea nuestra posición, menos posibilidades habrá de que alguien pueda decidir nuestro futuro en nuestro lugar", afirmó también Novitska. EFE

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